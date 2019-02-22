ABD, İran’a yönelik 5 Kasım’da başlatacağını duyurduğu petrol ambargosunda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelere 6 ay için muafiyet tanıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin Türkiye'nin İran'dan ithal ettiği petrole yüzde 25 oranında muafiyet getirdiğini, bunun da yılda yaklaşık 3 milyon ton petrole karşılık geldiğini açıklamıştı.

Türkiye, kasım ayında İran’dan petrol alımını tümüyle durdurdu. Bu durum, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK’nın aylık raporlarına DA yansıdı. Söz konusu raporlara göre ekimde İran’dan 554 bin 480 ton ham petrol ithal edildi. Bu miktar, aylık 2 milyon tonluk ithalatın dörtte birinden fazlasına denk geliyor. Kasım ayında ise hiç petrol satın alınmadı.

Şimdi gözler, EPDK’nın aralık ayı petrol piyasası raporuna çevrildi. rapor, kısa süre içinde yayımlanacak. HABERTÜRK, bu rapordan önce İran’dan ithalata ilişkin merak edilen verilere ulaştı. İran’dan, aralık ayında 100 bin ton dolayında ham petrol ithal edildi.

Türkiye, İran’ın yarattığı açığın önemli bir bölümünü Irak, Rusya, Suudi Arabistan ve Nijerya’dan karşıladı. Toplam aylık ithalat 1-1.5 milyon ton aralığında gerçekleşti.