ABD’nin, İran’a yönelik doğalgaz ve petrol yaptırımları 4 Kasım’da başlayacak. ABD, İran’ın petrolden sağladığı gelirle bölgede terörü finanse ettiğini öne sürüyor.

Türkiye, İran’dan hem doğalgaz hem de petrol ithal ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK’nın 2017 yılı raporuna göre, geçen yıl 25.8 milyon ton ham petrol ithal edildi. İran, 11.5 milyon tonla açık ara ilk sırada yer aldı. BOTAŞ da doğalgaz ihtiyacının yüzde 20’sini İran’dan karşılıyor.

Türkiye, yaptırımlar için takvim işlerken, petrol ithalatında önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. İran’dan ithalat, ciddi biçimde kısıldı. Nisan ayında yaklaşık 1 milyon ton olan ithalat, haziranda 288 bin tona kadar geriledi. Bu farkın önemli bölümü, Rusya’dan karşılandı. Rusya’dan yılın ilk yarısında "yok" denilecek düzeyde olan petrol ithalatı, haziran ayında 378 bin ton oldu. Irak’tan da ithalat arttı. Nisanda 225 bin ton olan ithalat, haziranda 646 bin tona çıktı. Peki, doğalgazda ithalat kısılacak mı? Kaynaklar, Türkiye’nin İran’dan yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz ithal ettiğini, ithalatın kesilmesi halinde kış mevsiminde arzda sorun yaşanacağını söyledi. Kaynaklar, doğalgaz sözleşmelerinde “al ya da öde” cezasının öngörüldüğünü, Türkiye’nin ithalatı kesmesi veya azaltması halinde almadığı gazın parasını ödemek zorunda olduğunu vurguladı. Kaynaklar, bu nedenle ithalatın devam edeceği sinyalini verdi.





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