Sen Anlat Karadeniz dizisi ile adını duyuran güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, yeni dizisi Seni Çok Bekledim ile ekranlara yeniden döndü. Diziseverler merak ediyor: İrem Helvacıoğlu kimdir? İrem Helvacıoğlu kaç yaşında? İşte

İrem Helvacıoğlu hakkında merak edilenler...

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İREM HELVACIOĞLU'NUN PROJELERİ