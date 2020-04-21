Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

,Kaza Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kavşağında 13 Mart 2019’da meydana geldi. Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki otomobil ile Uzman Çavuş Emre Esmer'in kullandığı araç çarpıştı. Kılınç'ın aracında bulunan İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencisi İrem Su Akkaya yaşamını yitirdi.



ALKOLLÜ ÇIKTI “PİŞMANIM” DEDİ

Kazaya neden olmakla suçlanan sürücü Emre Esmer'in 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen esmer,, tutuklandı. 13 Haziran 2019’da yapılan karar duruşmasında Esmer, "pişmanım,,, ailesinden özür diliyorum" dedi.



MAHKEME 9 YIL 9 AY CEZA VERDİ

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi, Esmer "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Esmer'in sürücü belgesine 2,5 yıl süreyle el konulmasına da karar verildi.



İSTİNAF 7 YIL 6 AYA DÜŞÜRDÜ

Esmer bu karara itiraz edince dosya İstinaf’a taşındı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını kaldırarak yeni bir hüküm kurdu. Esmer’e aynı suçtan bu kez 7 yıl 6 hapis cezası verildi. Cezayı az bulan İrem Su'nun ailesi, kararı Yargıtay’a taşıdı…



YENİ İNFAZ YASASINDAN FAYDALANDI

Bu arada Yeni İnfaz Yasası Meclis’te kabul edildi. Esmer’in hüküm giydiği “bilinçli taksirle ölümüne neden olma” suçu da yeni yasanın kapsamı içinde kaldı. Yani bu suça hem infaz indirimi hem de üç yıllık denetimli serbestlik vurdu. Esmer’in cezasının infazı yani cezaevinde geçireceği süre toplam cezasının yarısı olacak. Bu da 45 aya denk geliyor. Ayrıca Esmer, 3 yıllık geçici denetimli serbestlik süresinden de faydalanacak. Bu durumda Esmer’in cezaevinde geçireceği süre en fazla 15 ay (7 yıl 6 ay aynen onanırsa) olacak.



YARGITAY TAHLİYE ETTİ

Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 14 aydır cezaevinde bulunan Esmer’in tahliyesine karar verdi. Esmer bu karar uyarınca 1 yıl 1 ay 8 gün sonra Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.