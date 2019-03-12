Ligde lider konumda bulunan Başakşehir'de genç yıldız İrfan Can Kahveci, gösterdiği performasla West Ham'a önerildi.

Abdullah Avcı'nın oyun sisteminde önemli yer edinen ve gün geçtikce performansının üstüne koyarak ilerleyen İrfan Can, İngiltere merkezli futbolcu izleme-öneri sitesi Soccer Souls tarafından West Ham'a önerildi.

Bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıkan genç yıldız şimdiye kadar 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.