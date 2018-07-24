Mesut Özil - Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektiren ve formasını hediye eden 29 yaşındaki Mesut Özil'in, linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştirilerin ardından milli takımı bıraktığını açıklaması dünya kamuoyunda büyük ses getirdi.
Jimmy Durmaz - İsveç'in Almanya'ya 2-1 yenildiği maçta ikinci golün geldiği serbest vuruşa neden olan 34 yaşındaki Jimmy Durmaz, maç sonrası sosyal medya hesabından adeta linç edildi.
Daniel Alves - İspanya'da Barcelona ile Villarreal arasında oynanan maçta Barcelonalı futbolcu Daniel Alves'e tribünlerden muz atılması, çok sayıda siyahi futbolcunun maruz kaldığı ırkçı saldırıların başında geliyor.
Kevin-Prince Boateng - Milan'ın, Ganalı futbocusu Kevin-Prince Boateng, 2013 yılında takımının dördüncü lig temsilcisi Pro Patria ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında ırkçı söylemlerin hedefi oldu.
Topu, tezahüratın yapıldığı tribüne atan Boateng, daha sonra sahayı terk etti.
Mario Balotelli - San Siro'da, Roma'yı ağırlayan Milan'ın siyahi futbolcuları Mario Balotelli ve Kevin-Prince Boateng'e, Roma taraftarları maçın ikinci yarısında ırkçı tezahüratlar yaptı. Olay üzerine hakem, oyunu durdurdu ve stat hoparlöründen uyarı anonsu yapıldı. Birkaç dakikalık aradan sonra maça devam edildi.
Samuel Eto'o - Barcelona'nın Kamerunlu forveti Samuel Eto'o, takımının 2005 yılının şubat ayında Real Zaragoza deplasmanında oynadığı karşılaşmada, topa her dokunduğunda Zaragoza taraftarları, maymun sesi çıkardı, fıstık attı. Hakem Fernando Carmona Mendez, maç raporunda yaşananlara yer vermedi.
Neymar - Brezilyalı genç yetenek Neymar'a, İskoçya ile Brezilya arasındaki hazırlık maçında, kullandığı penaltı atışını gole çevirdikten sonra muz fırlatıldı.
Roberto Carlos - Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos'a da Anji Mahaçkala forması giydiği dönemde Zenit tribünlerinden muz atıldı. Rusya Futbol Federasyonu, Zenit'e 10 bin dolar para cezası verirken, muzu fırlatan taraftarın, ömür boyu stada girmesi yasaklandı.
Ashley Young ve Theo Walcott'ın da kadroda yer aldıkları İngiltere Milli Takımı'nın, Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı maçta taraftarlar, maymun sesi çıkardı ve Nazi selamı yaptı. İngiltere Futbol Federasyonunun, olayları şikayeti sonrası UEFA, Bulgaristan Futbol Federasyonuna 40 bin avro para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Theo Walcott
Patrice Evra - Mancehester United‘ın Fransız oyuncusu Patrice Evra‘ya ırkçı sözler söylediği gerekçesiyle suçlu bulunmuş 8 maç ceza ve 40.000 pound cezaya çarptırılmıştı. Bu olaydan sonra bir başka karşılaşmada Evra ile karşılaşan Suarez serenomide Fransız oyuncunun elini sıkmayı reddetmişti.
CSKA Moskova'nın UEFA Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında Viktoria Plzen'le oynadığı maçta çeşitli ırkçı tezahüratlar yapılırken, Rus ekibi "Nazi" sembolleri yüzünden sonraki Avrupa kupası maçına seyircisiz çıkmak zorunda kalmıştı.
Bir diğer Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Apollon, sahasında Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaşmış ve tribünlerin rakip futbolcu Dossa Junior topu aldığında çıkardıkları maymun sesi nedeniyle sonraki maçta tribünlerinin bir kısmının kapatılması yönünde ceza almıştı.
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