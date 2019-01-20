Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İş adamlarımız, 'Sudan'da, Nijer'de ve diğer ülkelerde biz tarım alanında yatırım yapmaya hazırız' desinler, çıksınlar biz onunun altını devlet olarak doldurabilecek konumdayız." dedi.



Fuat Oktay, bir TV kanalında soruları yanıtladı. Oktay Latin Amerika ülkeleriyle birçok alanda iş birliği geliştirilebileceğine işaret etti. Oktay, aşı ve diyabet hastalıklarıyla ilgili ciddi çalışmaları olan Küba ile biyoteknoloji konusunda ortak çalışmalar yapılması yönünde, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

'KÜBA İLE SAĞLIKTA İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ'



Türkiye'nin savunma sanayi alanında elde ettiği başarıdaki ivmeyi diğer sektörlere taşıma konusunda çok yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Oktay, "Sağlık bu sektörlerden birisi. Küba bu alanda çok net bir iş birliği talep ediyor." dedi.



Küba Devlet Başkanı Diaz Canel'in Türkiye'yi ziyaret etmeyi istediğini de belirten Oktay, en kısa zamanda bu ziyaretin gerçekleşmesini arzuladıklarını söyledi.



Oktay, soru üzerine, Küba ile kanser ve benzeri hastalıklar konusunda da birlikte çalışmayı arzu ettiklerini dile getirerek, "Küba da aynı çerçevede arzu ediyor. Şimdi teknik çalışma bunu gösterecek. Yani biz o alanların önünü açıyoruz şimdi." ifadelerini kullandı.



Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ile de görüşmeleri olduğunu dile getiren Oktay, "Bir devlet başkanının Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanına karşı bu kadar yakın hissedebilmesi mümkün değil." diye konuştu.



'LATİN AMERİKA'DA CİDDİ POTANSİYEL VAR'



Demir çelik endüstrisinin ham maddesi olan hurda konusunda, Latin Amerika'da ciddi bir potansiyel olduğunu ve iş birliği çalışmalarının başladığını aktaran Oktay, şöyle devam etti:



"Türkiye'den Latin Amerika ülkelerine gıda yine başta olmak üzere çok ciddi bir ticaret başlamış durumda ve bu artarak devam ediyor. Artarak da devam edecek. Orada da bizi keşfetmeye başladı. Bizim iş adamlarımız da oraları keşfetmeye başlayacak. Türk iş adamlarına ısrarla seslenmek istiyorum, Türkiye'nin büyüme modeli, kamunun devletin gidip ilişki kurduğu, diplomatik ilişkilerini geliştirdiği ülkelerde yatırım yapması şeklinde değil. Türkiye'deki gelişme modeli de bu değil aslında. Özel sektör aracılığıyla büyüyen bir ekonomi modelimiz var. Dolayısıyla burada bizim iş adamlarımızın daha da cesur olması gerekiyor. 'Şöyle riskler var, böyle riskler var...' Tabii ki ama risklerle beraber getiri potansiyeli de yükseliyor. Bizim görevimiz riskleri minimize etmektir. Biz ona çalışıyoruz."



'YENİ MODEL UYGULAMAYA ÇALIŞIYORUZ'



Benzer şekilde Sudan ve Nijer'in tarım hayvancılık potansiyeli olduğunu aktaran Oktay, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ilişkilerin ileri bir noktaya taşındığını dile getirerek, şöyle konuştu:



"İş adamlarımız, 'Sudan'da, Nijer'de ve diğer ülkelerde biz tarım alanında yatırım yapmaya hazırız' desinler, çıksınlar biz onunun altını devlet olarak doldurabilecek konumdayız. Biz şu anda bir model uygulamaya çalışıyoruz. Aslında bu modelle biz yurt dışında özellikle Afrika için ifade etmek isterim, bir anlamda Latin Amerika için de geçerli olabilir aslında. Baktığımız zaman bu ülkelerin özelliği, özellikle Afrika için söylüyorum, gelişmekte olan veya geri kalmış ülkeler. Şimdi bizim yaklaşımımız bu ülkelerle nasıldı? Yardım etme modeline dayalı. İşte Somali'de bunu yaşadık. Bir sıkıntı olduğu zaman sonuna kadar biz orada olduk. Libya ile biz bunu yaşadık. Birçok ülkede biz bunu yapıyoruz. Yardımlarımız yine devam edecek, TİKA aracılığıyla, AFAD, Kızılay aracılığıyla ve ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarıyla devam edecek ki Türkiye dünyadaki şu anda en çok yardım yapan ülke konumundadır. Uluslararası raporlarına göre konuşuyorum. Şimdi, sadece yardım yapmakla kalmayalım diyoruz, artık bu ülkelerin kalkınmasına katkı verelim. Yeni bir modelimizi deneyelim. Öyle bir modeli deneyelim ki her iki tarafın kazanacağı ama sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebileceğimiz bir model olsun. Mesela Sudan'da Nijer'de bunu yapalım istiyoruz. Tarım, bu alanlardan birisi. Çok büyük alanlarda arazilerin tahsisini konuşuyoruz. 500 bin, 700 bin, bir milyon hektarlık alanları konuşuyoruz, çok ciddi alanlar bunlar."



Türkiye'de tarım arazilerinin çok parçalanmış olduğunu, parçalanmış arazinin toplanması ve sulanabilirliğinin artırılması konusunda projeler yürüttüklerini belirten Oktay, "Türkiye'deki bu açığı uluslararası boyutta kapatabiliriz. Türkiye kazanır buradan ama Türkiye'den daha çok bu çalışmanın yapıldığı ülke kazanır." dedi.





'KADRO TALEPLERİNE BÜTÇE VE KURUMLARIN İHTİYACI ÇERÇEVESİNDE CEVAP VERİLİR'



Oktay, devletten kadro taleplerine ilişkin sorusu üzerine ise, "Kadro talebi dediğimiz, farklı bir beklenti oluşturmama anlamında, bütçe ve kurumların ihtiyaçları çerçevesinde buna cevap verilir. Bu ihtiyaç da belli, her bakanlığın ihtiyacı belli. Bu da açıklanmıştır kendi web sitelerinden bu da görülebilir. Devleti daha büyütmenin daha doğru olmadığını düşünenlerden, buna inananlardanım. Çünkü bu popülist yaklaşım olur. Ben çıksam desem ki tabii ki olabildiğince kadro; bu doğru değil, Türkiye'nin çıkarları açısından da değil ama ihtiyaç varsa zaten bu ihtiyaç gideriliyor. Bu da gerek bütçede gerekse ilgili kurumlar açıklıyor zaten." şeklinde konuştu.



E-devlet çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve Dijital Dönüşüm Ofisinin çok etkin hale getirildiğini dile getiren Oktay, "Devlette var olan hiçbir belgeyi vatandaştan istemeyeceğiz. Şu anda bütün gücümüzle buna odaklanıyoruz. Bunu yapabilirsek ki yapacağız, yapıyoruz şu anda yüzde 90'nın üzerinde bu tamamlandığında bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle diyeceğiz ki bundan sonraki işler bu şekilde yürüyecektir, bürokrasinin kendisine bunu bırakmayacağız." dedi.



Çalışmanın ilk etabının 2019 yılı sonunda tamamlanacağını aktaran Oktay, "Bu tamamlandığı andan itibaren vatandaşla devlet arasında başka bir ilişki başlamış olacak devrim niteliğinde ve çocuklarımız bunu hissedecek." diye konuştu.







