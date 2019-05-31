İş dünyası ve ekonomistler büyüme verisini değerlendirdi

ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun bu yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 3'lük küçülmeden sonra bu yılın ilk çeyreğinde de tahminlere paralel daraldığını belirten Özdebir, "Küresel finansal kriz sonrasında Türkiye'nin ilk çeyrekler bazında ortalama büyüme oranı yüzde 7,1'dir. Geçen senenin ilk çeyreğinde yüzde 7,4 gibi ciddi bir büyüme performansı gösteren Türkiye ekonomisinin 2019 yılının aynı döneminde yüzde 2,6 oranında daralması, ülkenin gerçek performansının bu olmadığını bize söylemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklanan yapısal tedbirlere değinen Özdebir, "Yapısal tedbirlerin hayata geçmesi, para ve sermaye piyasalarında uygulamaya konulan adımların beklenen sonucu vermesi ve en önemlisi Türkiye'nin risk primini yükselten olumsuz dış politik gelişmelerin son bulmasıyla ekonominin çarkları yeniden dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, sanayinin ilk çeyrekte yüzde 4,3 ile Türkiye genelinin üstünde daralmasının dikkat çekici olduğunun altını çizerek, "2009'dan bu yana ilk çeyrekte her yıl büyüme gösteren Türk sanayisi, aradan geçen 9 senenin sonunda ilk kez küçülmeyle karşı karşıya kalmıştır. Son 3 ayda ortalamada yüzde 4,9 daralan sanayi üretim endeksi değeri aslında ilk çeyrek üretiminin bugün açıklanan rakamlara paralel geleceğinin sinyallerini bize vermişti. Kapasite kullanım oranı da yılın ilk üç ayında, geçen seneye kıyasla yüzde 4,7 azalma göstermişti." ifadelerini kullandı.

"TEDBİRLER, ÜRETİCİNİN AYAKTA KALMASI İÇİN ÖNEMLİ"

Özdebir, yakın dönemde açıklanan İVME Finansman Paketi, KGF destekli krediler başta olmak üzere sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak her türlü tedbirin bu dönemde üreticilerin ayakta kalması açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İç talepteki yetersizliği dış pazarlara yönelerek aşmaktan başka çaresi olmayan imalatçılarımız için ihracatın yalnızca bir ihtiyaç değil, aslında bir gereklilik olduğunu bu günlerde bir kez daha görüyoruz. İlk çeyrekte ihracatın büyümeye yüzde 9,5'lik pozitif katkısı bu durumu teyit etmektedir. Son açıklanan rakamla yüzde 10,9 daralan inşaat sektöründeki durgunluk, inşaatla bağlantılı imalat sanayisi alt sektörlerini ciddi şekilde etkilemektedir."

ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN: BUNDAN SONRA İVMENİN BÜYÜMEYE DÖNECEĞİNE İNANIYORUZ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 2,6'lık daralmaya ilişkin, "Vaktinde alınan tedbirlerle ülke ekonomisi daha büyük bir küçülme yaşamadı. Yüzde 2,6'nın ekonomik daralmanın en dip noktası olduğunu düşünüyor ve bundan sonra ivmenin büyümeye döneceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada TÜİK tarafından açıklanan yılın birinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin 2018'deki döviz dalgalanmalarına rağmen yılı yüzde 2,6 büyümeyle tamamladığını anımsatan Baran, ilk çeyrekte gerçekleşen yüzde 2,6 daralmanın devam etmesini beklemediklerini bildirdi.

Baran, TÜİK verilerine göre, inşaat sektörünün 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 10,9 daraldığını belirterek, "İnşaat sektörü ekonominin lokomotifi ve yaklaşık 200 sektörü etkiliyor. Sektördeki bu daralma uzun sürmeyecektir. Çünkü ülkemizde 5 milyonun üzerinde sağlıksız konut olduğu belirtiliyor ve bir kentsel dönüşüm süreci yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi sektöründeki daralma oranının da yüzde 4,3 olduğunu ve bu tablonun yılın ikinci yarısından itibaren değişeceğini düşündüğünü aktaran Baran, şunları kaydetti:

"Geçen yılın ortalarında başlayan süreç nedeniyle ekonomik daralma yaşayacağımızı biliyorduk. Vaktinde alınan tedbirlerle ülke ekonomisi daha büyük bir küçülme yaşamadı. Yüzde 2,6'nın ekonomik daralmanın en dip noktası olduğunu düşünüyor ve bundan sonra ivmenin büyümeye döneceğine inanıyoruz. Katma değeri yüksek üretime yönelik finansman desteği başta olmak üzere, istihdam ve ihracata yönelik destekler etkilerini gösteremeye başlayacak. Küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatımızın artıyor olması umut verici. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Dünyadaki tüm gelişmelere ayak uyduran, yeniliklere açık, dinamik, üretici bir özel sektörümüz var. Herkesin bu süreçte üzerine düşeni yapacağına ve Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 ekonomi hedefiyle büyümeye devam edeceğine inanıyoruz."



HALK YATIRIM ARAŞTIRMA DİREKTÖRÜ BANU KIVCI TOKALI: Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, "Ekonominin, ikinci çeyrekte sıfır büyüme ortamına yakın, üçüncü çeyrekten itibaren de yıllık büyüme oranlarına geri dönebileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

"TEKNİK RESESYONDAN ÇIKILDI"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi de yılın ilk çeyreğinde milli gelir değişiminin yüzde 2,6 ila 2,5 olan piyasa beklentisinden fazla daralma kaydettiğini söyledi.

Büyüme trendinin gücüne ilişkin göstergeler önceki çeyreğe göre artışa ve teknik resesyondan çıkışa işaret ettiğini belirten Bürümcekçi, "Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, işgünü eksikliği nedeniyle 2019 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azalırken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 artış göstererek teknik resesyondan çıkışa işaret etti." ifadelerini kullandı. Bürümcekçi, üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH'yi, ilk çeyrekte sanayi, inşaat ve hizmetlerin aşağı çektiğini dile getirdi.