İş kazaları can almaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre, geçen yıl Türkiye’de iş kazalarında bin 633 kişi öldü. Bunların 29’u kadınlardan oluştu.



Hemen belirtelim, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’ne göre 2017 yılında Türkiye’de iş kazalarında ölenlerin sayısı 2 bin 6 kişi oldu. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, SGK ile İSİG Meclisi verileri arasındaki en önemli fark, SGK’nın sadece sigortalı işçileri takip etmesinden kaynaklanıyor. Kayıt dışı işçiler SGK verilerine yansımıyor. Nitekim İSİG Meclisi’nin verilerine göre, geçen yıl iş kazasında yaşamını yitirenlerin 88’i Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı göçmenlerden oluşuyor.

SGK’nın verileri ise iş kazalarıyla ilgili detaylı analizler açısından önem taşıyor.



İŞE BAŞLADIKLARI GÜN ÖLDÜLER



SGK verilerine göre, geçen yıl iş kazalarında yaşamını yitiren bin 633 kişiden 31’i, çalışmaya başladıkları gün öldü. İşe başladıktan sonra 2-7 gün içinde ölenlerin sayısı 105, 8-30 gün içinde ölenlerin sayısı 196, 1-3 ay içinde ölenlerin sayısı 243, 2-12 ay içinde ölenlerin sayısı ise 396 kişi oldu. Geçen yıl iş kazasında ölen işçilerin 961’i (yüzde 59), işe başladıkları ilk bir yıl içinde hayatını kaybetti.

EN ÇOK ÖLÜMLÜ KAZA İNŞAATTA



Ölümle sonuçlanan iş kazalarında inşaat sektörü ilk sırada yer alıyor. Geçen yıl bina inşaatında 340, bina dışı yapı inşaatında 158, özel inşaat faaliyetleri sırasında ise 89 işçi öldü. İnşaat sektörünün ardından taşımacılık sektörü geliyor. Geçen yıl kara taşımacılığında 211, suyolu taşımacılığında 17, havayolu taşımacılığında 3, taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetlerde çalışan 29 işçi hayatını kaybetti. 2017’de madencilik sektöründe toplam 85, metal sanayinde ise 123 işçi öldü.



14 ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİ



İş mevzuatına göre, 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış şahıslar genç işçi; 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış şahıslar çocuk işçi olarak kabul ediliyor.

SGK’nın verilerine göre, geçen yıl 14-15 yaşında 2 çocuk işçi, 16-17 yaşında ise 12 genç işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi.

İŞ KAZASI OLMAYAN İŞVERENE TEŞVİK



En az 10 kişinin çalıştığı “Çok tehlikeli” sınıfta yer alan 57 bin işyerinde iş kazalarını azaltmak amacıyla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren teşvik uygulaması başlatılacak. Ölüm veya “sürekli iş göremezlik” ile sonuçlanan iş kazası yaşanmayan “çok tehlikeli” sınıftaki iş yerlerinde işverenden işsizlik sigortası fonu priminin 1 puanı alınmayacak. Böylece işveren, işçi başına aylık 20.30 lira ile 152.21 lira arasında teşvik alacak. Teşvikten yararlanabilmek için, son üç yılda iş kazası olmaması gerekiyor. Üç yıl iş kazası yaşanmayan işyeri için üç yıl prim teşviki uygulanacak.

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