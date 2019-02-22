Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen ödenekten 19 bin 482 kişi yararlandı





Uygulamanın başladığı Nisan 2016'dan bu yılın ocak sonuna kadar, yarım çalışma ödeneğinden yararlananlara toplam 40 milyon lira ödeme yapıldı