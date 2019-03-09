Isla'dan özeleştiri: Bizim için utanç!

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Mauricio Isla, Başakşehir'e 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarla bulundu. Şilili oyuncu, özeleştirilerde bulunup şunları söyledi:

"Zor bir durum gerçekten, bunu açıklaması da zor. Kendi sahamızda da, deplasmanda da aynı durum başımıza geliyor. Nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Maçın 20. dakikasına kadar gol yiyoruz, hep bizim reaksiyon göstermemiz gerekiyor maç içinde. Ya çok zorlanarak kazanıyoruz, ya zorlanarak berabere kalıyoruz ya da kaybediyoruz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Büyük bir kulüpte oynayan oyuncularız ama hatalar yapmaya devam ediyoruz. Böyle hatalar yapmamız bir utanç. Böyle goller yemek, Fenerbahçe'nin bu durumda olması bizim için utanç. Taraftarların üzerindeki bu utanma duygusunu artık onlardan almak istiyoruz."