Geçen sezonu istenilen seviyede tamamlayamayan ve yeterince verim alınamayan Mehmet Ekici'nin yanı sıra Isla ve Salih de yeni sezon öncesi hırs ve umut dolu.
Antrenmanlarda bu sezon bambaşka bir Isla var. Saha içindeki hırsı ve antrenman performansı kadar saha dışında sempatik kişiliğiyle takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olarak tüm takım ile arkadaşlık bağlarını güçlendirdi. Cocu'nun oyun anlayışında beklerin hayati önemi olduğu düşünülürse Isla sağ bekte müthiş bir yarışa girecek. Cocu, O'na olan güvenini her seferinde dile getirirken Şener ile forma savaşı yaşanacağı kesin gibi gözüküyor.
BAMBAŞKA BİR SALİH GELİYOR
Fenerbahçe'de yaşadığı sürecin ardından geçen yılı Sion'da kiralık olarak geçiren Salih ölçümlerde ortaya çıkan rakamlarıyla teknik heyetin takdirini topladı. Saha içi performansı ile Cocu'nun gözüne girmeye başlayan Salih, kamp döneminde başlayan ölçümlerdeki fiziksel değerlerini neredeyse ikiye katladı. Fiziksel değerler açısından başı çekenlerden biri olan Salih'in saha içinde daha özgür ve özgüvenli olmasını isteyen Cocu; O'nun tekniğinin çok özel olduğunu düşünüyor. Salih aynı zamanda yaş olarak kendisinden daha küçük olanlara da ağabeylik yapıyor. "İlk geldiğimde takımın en küçüğüydüm şimdi bana Salih Abi denmesi tuhaf geliyor" diyen orta saha oyuncusu yeni sezonu iple çekiyor.
STOPERLERDEN OYUN KURMALARINI İSTİYOR
PSV Eindoven'da en çok şikayet ettiği ve eksikliğini yaşadığını söylediği konulardan biri stoperlerin oyun kurması olduğunu dile getiren Cocu; Skrtel ve Roman Neustadter ile sürekli konuşarak onlara savunmadaki duruş pozisyonlarını ve topu kapınca da oyuna sokma konusundaki isteklerini anlatıyor. İki oyuncuya geçen sezon maçlarından görüntüler izleterek beklentilerini detaylı bir şekilde anlatıp ezberleten ve hatalarını anlatan Cocu daha çok yerden ve ayağa oyun istediğini söylüyor.
"KENDİNİZİ RİSKE ATMAYIN"
Öte yandan Cocu sağlık ekibiyle de sürekli iletişim halinde. "Kamp dönemi sakatlık istemiyorum, sakatlanan futbolcu çok şey kaybediyor. Takıma da kendisine de zararı oluyor" diyen Hollandalı teknik adam futbolculardan her gün son durumları hakkında bilgi alıyor. "Ağrısı olan dinlensin, zorlamasın. Size çok büyük görev düşüyor, size güveniyorum" diyen Cocu bu konuda titiz davranıyor.
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