Fenerbahçe'de Mauricio Isla, ayrılık mesajı verdi ve yeni adresi için konuştu. Ülkesi Şili'de bir yayın organına konuşan Isla şunları söyledi:

Sezon sonuna kadar sözleşmem var, lig 20 Mart'ta durdu ancak koronavirüs salgını nedeniyle ligin ne zaman biteceği belli değil. Şu anda bekliyorum, lig sonuna kadar buradayım.

Kulüpten hiçbir yetkili, şu ana kadar bizimle para konusunda konuşmadı. Bu yüzden para ödeyecekler mi, ödemeyecekler mi bilmiyoruz... Başkanımız ya da takım kaptanımız bize bir açıklama yapmadı. Yüzde 30 mü ödeyecekler, yüzde 50 mi ödeyecekler, ne yapacaklar göreceğiz. Bekliyoruz.

Eğer Şili'den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek isterim. Ülkemde olmak isterim. Fenerbahçe'deki sözleşmem bitiyor. Çocukluğumdan bu yana Universidad Catolica taraftarıyım, en büyük idolüm de Marcelo Salas. Şili Ligi'nde hiç maça da çıkmadım, ülkemde oynamak istiyorum. Bir kulüp beni isterse, ülkeme geri dönmeye sıcak bakıyorum."