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İSO Anadolu ve Avrupa yakasında iki yardım toplama merkezi kurdu

İstanbul Sanayi Odası (İSO), üyelerinin katkıları ile deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için öncelikle İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında iki 'Yardım Toplama Merkezi' kurduğunu bildirdi. İSO, yardım malzemesi elinde olmayan ancak temin etmek isteyen üyelerine bu ihtiyaçları nasıl temin edebileceklerine ilişkin olarak yardımcı olunacağını açıkladı. İSO’dan yapılan duyuruda, konuyla ilgili İSO Deprem Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçilmesi çağrısında bulundu

İSO İstanbul'da iki yardım toplama merkezi kurdu
HABERTURK.COM

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan, bölgedeki birçok il ve ilçede binlerce vatandaşın can kaybına ve büyük yıkıma yol açan depremlerin yaralarını sarmak için, İSO Meclis Üyeleri ve Meslek Komitesi Üyeleri ile birlikte yardım çalışmalarına başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, depremin yaşandığı 6 Şubat Pazartesi erken saatlerden itibaren çalışmalarını TOBB, AFAD ve İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda yürüten İSO, üyelerinin katkıları ile deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için öncelikle İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında iki “Yardım Toplama Merkezi” kurdu.

Odakule Genel Merkez’deki İSO Deprem Koordinasyon Merkezi’nin yönettiği bütün çalışmalar kapsamında dünden bu yana deprem bölgesine İSO tarafından gönderilen yardımlar şu şekilde açıklandı;

- 115 adet jeneratörü bölgeye sevk etti. Jeneratör sevkiyatı devam edecek. İkinci partinin hazırlıkları bitmek üzere, tamamlandığında hızla yola çıkarılacak.

- 648 adet tüp üstü soba ve ısıtıcı sevk edildi. Ek olarak 576 adet ısıtıcı daha 8 Şubat Çarşamba günü sevk edilecek.-

- 6 bin adet battaniye sevk edildi. Ek olarak 7 bin adet battaniye daha birkaç gün içinde bölgeye gönderilecek.

- 32 bin 400 adet soğuk sandviç gönderildi. Bu akşam (7 Şubat Salı) 32.400 adet daha gönderilecek.

Açıklamada, "İSO bir yandan bu yardımları bölgeye en hızlı şekilde ulaştırırken diğer yandan iki toplama merkezinde üyelerinden gelen giysi ve diğer ihtiyaç malzemelerini de teslim almaya devam ediyor" denildi.

MALZEME TEMİN ETMEK İSTEYENLERE YARDIMCI OLACAK

İSO, depremin ilk gününde üyelerine yaptığı bir duyuru ile deprem bölgesinde ağırlıklı olarak tüplü soba-ısıtıcı ve battaniye olup kışlık giysi ve ayakkabılar, mont, bere, eldiven, çocuk bezi, yatak, nevresim takımı, yastık, hijyen setine ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.

İSO, ayrıca yardım malzemesi elinde olmayan ancak temin etmek isteyen üyelerine bu ihtiyaçları nasıl temin edebileceklerine ilişkin olarak da yardımcı olunacağını açıkladı.

İSO’dan yapılan duyuruda, konuyla ilgili İSO Deprem Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçilmesi çağrısında bulundu.

- Avrupa yakası toplama merkezi adres:

İstanbul Sanayi Odası Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi - İkitelli OSB Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi sokak, Tem34 İkitelli İç Kapı No: 3 Başakşehir/İstanbul

- Anadolu yakası toplama merkezi adres:

İMES Sanayi Sitesi A Blok 102 sokak No:9 Ümraniye/İstanbul.

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