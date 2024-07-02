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        Haberler Dünya İspanya'dan Uruguay'a giden uçak "şiddetli türbülans" nedeniyle Brezilya'ya acil iniş yaptı | Dış Haberler

        İspanya'dan Uruguay'a giden uçak "şiddetli türbülans" nedeniyle Brezilya'ya acil iniş yaptı

        İspanya'dan Uruguay'a giden Air Europa'ya ait yolcu uçağı "şiddetli türbülans" nedeniyle dün akşam saatlerinde Brezilya'ya "acil iniş" yaptı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.07.2024 - 08:29 Güncelleme: 02.07.2024 - 08:54
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        İspanya'dan Uruguay'a giden yolcu uçağı "şiddetli türbülans" nedeniyle Brezilya'nın kuzeydoğusundaki havaalanına "acil iniş" yapmak zorunda kaldı.

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        Uruguay'ın El Observador gazetesine göre, İspanya'nın başkenti Madrid'den Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya giden İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'ya ait uçak, "şiddetli türbülans" sebebiyle Brezilya'daki Natal Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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        Air Europa'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Montevideo'ya giden uçağımız, Natal Uluslararası Havalimanı'na normal şekilde iniş yaptı ve bazı hafif yaralanmalar meydana geldi." ifadesine yer verildi.

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        Yolcular, yeni uçak gelene kadar Brezilya'nın Natal kentindeki otele yönlendirildi. Hafif yaralanan yolcular ise kentteki Monsenhor Walfredo Gurgel Hastanesi'ne götürüldü.

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        Uçaktaki bir yolcu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "10 saatlik yolculuğun ardından 300 kişi üzgün şekilde Natal Havalimanı'na inmek zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

        #türbülans
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