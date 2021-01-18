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İspanya Süper Kupası'nı Athletic Bilbao kazandı

İspanyol futbolunda Süper Kupa'nın final maçında Barcelona'yı 3-2 yenen Athletic Bilbao, sezonun ilk kupasının sahibi oldu.

İspanya Süper Kupası'nı Athletic Bilbao kazandı

Sevilya'nın Olimpico de la Cartuja Stadı'nda oynanan maçın 40. dakikasında Barcelona, Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Athletic Bilbao, 42. dakikada Oscar de Marcos ile karşılık verince ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı, 57. dakikada Athletic Bilbao'dan Raul Garcia'nın attığı gol sonrası VAR'a başvuran hakem, ofsayt kararıyla golü iptal etti.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Fransız futbolcusu Griezmann ile bir kez daha öne geçen Barcelona, bu avantajını koruyamadı.

Bask takımı 90. dakikada Asier Villalibre ile skora tekrardan eşitliği getirince karşılaşmanın normal süresi 2-2 tamamlandı.

Uzatma devresinin hemen başında, 93. dakikada İnaki Willams'ın güzel golüyle maçta ilk defa öne geçen Athletic Bilbao, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bilbao, tarihinde 3. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.

SÜPER KUPA

İspanya'da 1982 yılından bu yana organize edilen Süper Kupa 2020 yılına kadar sadece lig ve Kral Kupası şampiyonları arasında oynanıyordu.

La Liga'nın değerini artırma ve finansman kaynaklarını çoğaltma düşüncesiyle Süper Kupa son iki yıldır, Kral Kupası finalistleri, lig şampiyonu ve lig 2'ncisi arasında 4'lü turnuva olarak düzenleniyor.

Suudi Arabistan ile İspanya futbol federasyonları arasında yapılan anlaşmaya göre 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması gerekse de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bu yılki turnuvanın İspanya'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Barcelona, 13 kez ile Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım olmasının yanı sıra 11 kez de finalde kaybetti.

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