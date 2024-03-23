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        Haberler Spor Motor Sporları Diğer İspanya’da zirve Toprak Razgatlıoğlu’nun - Motor Sporları Haberleri

        İspanya’da zirve Toprak Razgatlıoğlu’nun

        2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun ikinci ayağı olan İspanya'da gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonunda başlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, BMW ile ilk, kariyerinin ise 40'ıncı galibiyetini aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 18:21 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:21
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        İspanya'da zirve Toprak Razgatlıoğlu'nun
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        2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı İspanya’da koşuldu. Yarışa pole pozisyonda başlayan milli yarışçı Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 2’nci ayağının ilk yarışını birinci tamamladı.

        Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışın ilk 10 turunda tempo yükselten Bulega’nın lastiklerinin "bitmesiyle" farkı kapatırken, son turda ise öne geçen Toprak damalı bayrağı ilk sırada geçti.

        2024 WSBK İspanya etabında superpole ve ikinci yarış, yarın yapılacak. Toprak Razgatlıoğlu’nun mücadele edeceği superpole yarışı TSİ 13.00, ikinci yarış ise TSİ 16.00’da start alacak.

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