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        Haberler Spor Transfer İspanyollar duyurdu: Beşiktaş'ta hedef Luis Perez! - Futbol Haberleri

        İspanyollar duyurdu: Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!

        Sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş'ın, Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez'i gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 16:30 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:30
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        Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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        Sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme Luis Perez geldi.

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        Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez sözleşmesinin bitmesi ile serbest oyuncu statüsüne geçti ve yeni takımı için arayışlara başladı.

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        Marca'nın haberine göre Luis Perez ile Beşiktaş'ın ilgisi bulunuyor. Luis Perez'in serbest oyuncu statüsünde olması transferde bir artı olarak görülüyor.

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        Luiz Perez'in adı Beşiktaş'ın yanında Rubin Kazan ile de anılıyor. Oyuncunun transferi hakkında önümüzdeki günlerde gelişme yaşanması bekleniyor.

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        Geçen sezon İspanyol ekibi ile 33 maça çıkan tecrübeli oyuncu, skor katkısı yapamadı.

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