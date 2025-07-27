İspanyollar duyurdu: Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
Sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş'ın, Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez'i gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme Luis Perez geldi.
Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez sözleşmesinin bitmesi ile serbest oyuncu statüsüne geçti ve yeni takımı için arayışlara başladı.
Marca'nın haberine göre Luis Perez ile Beşiktaş'ın ilgisi bulunuyor. Luis Perez'in serbest oyuncu statüsünde olması transferde bir artı olarak görülüyor.
Luiz Perez'in adı Beşiktaş'ın yanında Rubin Kazan ile de anılıyor. Oyuncunun transferi hakkında önümüzdeki günlerde gelişme yaşanması bekleniyor.
Geçen sezon İspanyol ekibi ile 33 maça çıkan tecrübeli oyuncu, skor katkısı yapamadı.