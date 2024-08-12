İsrail Başbakanı Netanyahu, "Gazze'de mutlak zafer" istedi, İsrail Savunma Bakanı Gallant "saçmalık" dedi

İsrail'deki "Walla" sitesinin haberine göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri ve Savunma Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Gallant, görüşmede Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılar konusundaki tutumunu eleştirdi.

Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" kazanılması yönündeki açıklamalarını eleştiren Gallant, "Bu saçmalık, tamamen saçmalık." ifadesini kullandı.

Gallant, ayrıca Lübnan'da bir savaş olasılığına işaret ederek, mevcut koşulların savaşın başlangıcındaki koşulların tam tersi olduğunu söyledi.

GECİKME NEDENİ İSRAİL

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hamas ile Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi konusunda müzakere edilen anlaşmada yaşanan gecikmesinin İsrail'den kaynaklandığını belirtti.

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Gallant, ordunun Philadelphia Koridoru olarak bilinen Mısır-Gazze sınır hattından 2 ay ayrılması durumunda dahi "hiçbir şey olmayacağını" ifade etti.

İsrail'in "dönüm noktasında" olduğunu, anlaşma ve savaş olmak üzere iki ihtimal bulunduğunu ifade eden Gallant, "Ben ve güvenlik teşkilatı ilk alternatifi destekliyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri devam ederken, Philadelphia Koridoru'nun İsrail kontrolünde olması ve Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kuzeye dönerken denetlenmesi gibi şartlar öne sürmüştü.