Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, "Gazze'de mutlak zafer" istedi, İsrail Savunma Bakanı Gallant "saçmalık" dedi | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu, "Gazze'de mutlak zafer" istedi, İsrail Savunma Bakanı Gallant "saçmalık" dedi

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" açıklamalarını "saçmalık" olarak değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 18:34 Güncelleme: 12.08.2024 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'deki "Walla" sitesinin haberine göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri ve Savunma Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

        Gallant, görüşmede Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılar konusundaki tutumunu eleştirdi.

        Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" kazanılması yönündeki açıklamalarını eleştiren Gallant, "Bu saçmalık, tamamen saçmalık." ifadesini kullandı.

        Gallant, ayrıca Lübnan'da bir savaş olasılığına işaret ederek, mevcut koşulların savaşın başlangıcındaki koşulların tam tersi olduğunu söyledi.

        GECİKME NEDENİ İSRAİL

        İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hamas ile Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi konusunda müzakere edilen anlaşmada yaşanan gecikmesinin İsrail'den kaynaklandığını belirtti.

        REKLAM

        Gallant, ordunun Philadelphia Koridoru olarak bilinen Mısır-Gazze sınır hattından 2 ay ayrılması durumunda dahi "hiçbir şey olmayacağını" ifade etti.

        İsrail'in "dönüm noktasında" olduğunu, anlaşma ve savaş olmak üzere iki ihtimal bulunduğunu ifade eden Gallant, "Ben ve güvenlik teşkilatı ilk alternatifi destekliyoruz." dedi.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri devam ederken, Philadelphia Koridoru'nun İsrail kontrolünde olması ve Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kuzeye dönerken denetlenmesi gibi şartlar öne sürmüştü.

        BAŞBAKANLIKTAN YANIT

        İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Gallant'ın açıklamalarına cevap verdi.

        Netanyahu, açıklamada, Gallant'ı "İsrail karşıtı söyleme başvurarak, esir takası anlaşması ihtimaline zarar vermekle" suçladı.

        Gallant'ın, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ı hedef alması gerektiğini belirten Netanyahu, İsrail açısından "Hamas'ın askeri ve hükümet yeteneklerinin ortadan kaldırılması ve rehinelerin serbest bırakılmasını" sağlayacak "mutlak zaferin" tek seçenek olduğunu kaydetti.

        Netanyahu, bu direktifin bütün kabine ve Gallant için bağlayıcı olduğuna işaret etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Hesap kavgası sokağa taştı: Araçla kavga ettiği çalışanların arasına daldı
        Hesap kavgası sokağa taştı: Araçla kavga ettiği çalışanların arasına daldı
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?