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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kılıçlı saldırgan tutuklandı | Son dakika haberleri

        Kılıçlı saldırgan tutuklandı

        Kayseri'de, kılıçla bir kişiyi yaralayan 32 yaşındaki A.R., sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Olay anı ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 00:52 Güncelleme: 10.02.2025 - 00:52
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        Kılıçlı saldırgan tutuklandı
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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir apartman girişinde bir kişiyi kılıçla vurarak yaralayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Olayla ilgili soruşturmada binanın güvenlik kamera kaydı incelemeye alındı. Ekipler, şüphelinin A.R. olduğunu belirledi.

        Yapılan kontrollerde 18 suç kaydı olduğu tespit edilen A.R., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda kavga sırasında kullandığı kılıç ile 70 adet fişek ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.R., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise A.R.’nin kapıya vurduğu ardından da bir kişiye kılıçla saldırdığı görüldü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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