İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız

The Times Of İsrael gazetesinin Kanal 12'ye dayandırdığını haberine göre, İsrail Hava Kuvvetlerinden komutanlar İran ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda kilometrelerce yol katederek Yemen'de konuşlu bulunan Husileri vuran filonun komutanları, İran'ı vurmaya hazır olduklarını bildirdi. Komutanlardan biri "İran'ı vurmaya hazırız. Eğer Tahran'da olsaydım rahat oturmazdım. Haritayı açıp bakın, İran Yemen'den çok daha yakın. Operasyonu gerçekleştirmek için her türlü kabiliyete sahibiz." dedi.

İsrail basınında yayımlanan haberlere göre, Mossad Başkanı David Barnea Husileri vurmanın yeterli olmayacağını düşünüyor. Barnea "İşin başındaki unsura yani İran'a ulaşmalıyız. Sadece Husileri vurarak onları durdurabileceğimiz kesin değil." dedi.

ABD merkezli Axios haber ajansı ise ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin İran'a yönelik bir saldırı planı hazırladığını, İran'ın hareketlerine göre saldırı planının devreye alınacağını iddia etmişti.