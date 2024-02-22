İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerini hedef aldı: 23 Filistinli öldürüldü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin yaşadığı evleri hedef alarak en az 23 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde çok sayıda evi bombaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Şu ana kadar Aksa Şehitleri Hastanesine 23 cenaze getirildi, sayının artması muhtemel." ifadesi kullanıldı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentindeki Ebu Arif Caddesinde "el-Attar" ailesinin, Zevayide bölgesinde de "Yaği" ailesinin evlerini hedef aldığı, hayatını kaybedenlerden çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.