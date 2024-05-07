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        Haberler Dünya SON DAKİKA: İsrail Gazze Şeridi'nde Refah saldırılarına devam ediyor: Filistinliler bölgeyi terk ediyor! - Güncel haberler

        İsrail ordusu Refah'a girdi: "Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafı ele geçirildi"

        İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu. Reuters'ın haberine göre, İsrail güçleri Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı. Hamas'ın Katar ve Mısır'ın "ateşkes önerilerini" kabul etmesinin ardından İsrail Savaş Kabinesi, Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldırılara devam etme kararı aldı. İsrail Ordu Sözcüsü 50'den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıklarken, İsrail ordusunun tahliye uyarısının ardından 100 bin Filistinlinin bulunduğu Refah'ın doğusundaki Filistinliler bölgeyi terk ediyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 07:57 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:31
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        İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu. Reuters'ın haberine göre, İsrail güçleri Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı

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        İsrail Savaş Kabinesi, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasına rağmen Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldırılara devam kararı aldığını açıkladı.

        50'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI

        İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50'den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

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        REFAH KAPISININ FİLİSTİN TARAFINA SALDIRILAR DÜZENLENDİ

        İsrail'in, Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına saldırılar düzenlediği bildirildi.

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        Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı belirtildi.

        İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere atışlar yaptığı kaydedildi.

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        İSRAİL'DEN TAHLİYE UYARISI

        İsrail ordusu, dün sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

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        İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

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        FİLİSTİNLER BÖLGEYİ TERK EDİYOR

        İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

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        İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası halindeki Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

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        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Hamas
        #gazze
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