Hamas ateşkesi kabul etti, İsrail ne dedi?

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken bugüne kadar taraflar arasında pek çok kez ateşkes için görüşmeler yaptı. Çoğunlukla Mısır'da gerçekleşen ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Ancak dün akşam saatlerinde Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, Hamas kaynaklarının, Katar ve Mısırlı arabuluculara ateşkes teklifini kabul ettiklerini ilettiğini bildirdi. Hamas da ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu. Hamas'ın açıklamalarının ardından İsrail'den de yanıt geldi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Erdoğan Hamas lideri ile görüştü REKLAM Açıklamada, Haniye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu. Hamas ateşkesi kabul etti Haberi Görüntüle

İSRAİL'DEN REFAH'A SALDIRILARA DEVAM KARARI Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasına rağmen İsrail savaş kabinesi, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldırılara devam kararı alındığını duyurdu. Esir aileleri: Ateşkesi onaylayın GANTZ: YÜRÜTÜLEN DİYALOGLARLA ÖRTÜŞMÜYOR İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz daha önce yaptığı bir açıklamada Hamas'ın öne sürdüğü önerinin tartışılandan farklı olduğunu belirtti ve planın "şu ana kadar arabulucularla yürütülen diyalogla örtüşmediğini ve önemli boşluklar içerdiğini" söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, İsrail'in "İsrail tarafından kabul edilebilir şartlarda bir anlaşmaya varma olasılığını en üst düzeye çıkarmak için" Mısır'a bir heyet göndermeye devam edeceğini söyledi. REKLAM