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        Haberler Dünya İsrailli esirlerin aileleri yol kapattı: "Ateşkesi onaylayın"

        İsrailli esirlerin aileleri yol kapattı: "Ateşkesi onaylayın"

        Hamas'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmasının ardından İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de yol kapattı. Aileler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes teklifini onaylamasını ve esirlerin salınmasını istiyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.05.2024 - 23:47 Güncelleme: 06.05.2024 - 23:57
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        Esir aileleri: Ateşkesi onaylayın
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        Hamas'ın, 7 Ekim'de esir aldığı İsraillilerin yakınları, Tel Aviv'in söz konusu ateşkes teklifini kabul etmesi için toplandı.

        Hamas ateşkesi kabul etti
        Hamas ateşkesi kabul etti Haberi Görüntüle

        Tel Aviv'in ana yollarından birini kapatan aileler, esirlerin eve dönmeleri için hükümetin, Hamas'ın kabul ettiği teklifi onaylamasını talep ediyor.

        Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve onlara destek verenlerden oluşan bir grup da Batı Kudüs'te gösteri düzenledi. Grup, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle Batı Kudüs'teki Paris Meydanı'ndan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rezidansına doğru yürüyüşe geçti.

        Netanyahu hükümetine tepki gösteren göstericiler, savaşın bitmesi ve esir takası için anlaşma sağlanmasını talep etti.

        ANA MUHALEFET LİDERİ, NETANYAHU'YU ELEŞTİRDİ

        Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Hamas'ın ateşkes ve esir takasına ilişkin anlaşma önerisini kabul etmesinin ardından, İsrail Başbaknı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, Filistin tarafının ateşkes kararı karşısındaki tavrına eleştiri yöneltti.

        Lapid, X Platformundan yaptığı paylaşımda "Eğer kaçırılanları (İsrailli esirleri) geri almak isteseydi şimdi, acil bir görüşme yapar ve müzakere heyetlerini Kahire'ye gönderirdi.” ifadelerini kullandı.

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        Tam tersine bu hükümetin histerik bir şekilde "farklı kaynaklardan üç farklı bilgilendirme" verdiğini belirten Lapid, "kaçırılanların ailelerinin yüreklerini parçaladığını ve bunun ulusal bir yüzkarası" olduğunu vurguladı.

        İsrail Refah'ta bildiğini okuyor
        İsrail Refah'ta bildiğini okuyor Haberi Görüntüle

        Gelişmeleri izleyen İsrail medyasına göre, adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, İsrail'in Hamas ile yapılacak anlaşmayı kabul etme ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu ve İsrail'in onay verdiğinin dışında farklı bir teklife ilişkin tartışmanın sürdüğünü kaydetti.

        Lapid'in "Farklı kaynaklardan üç farklı bilgilendirme" şeklinde ifadesinden kastının bu olduğu belirtiliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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