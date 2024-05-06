Son dakika haberi İsrail Refah'ta bildiğini okuyor
Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı aldı. İsrail ordusu, Refah'ın doğusuna saldırı düzenlediğini duyurdu
İsrail Savaş Kabinesi'nin, Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasına rağmen Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah’a saldırılara devam kararı aldığı bildirildi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, oy birliğiyle alınan Refah’a saldırıların sürdürülmesi kararıyla "İsrailli esirlerin serbest kalması ve savaşın amaçlarına ulaşılmasının hedeflendiği" belirtildi.
Hamas’ın kabul ettiği önerinin Tel Aviv yönetiminin şartlarından “uzak olduğu” ancak İsrail’in esir takası mutabakatını görüşmek için arabulucularla görüşmek üzere Kahire'ye bir heyet göndereceği ifade edildi.
İSRAİL, REFAH'A SALDIRIYOR
İsrail ordusu, Refah'ın doğusuna saldırı başlattığını duyurdu. Yetkililer, Hamas hedeflerinin vurulduğunu iddia etti.
Görgü tanıkları, İsrail savaş uçakları ve topçularının Refah'ı yoğun bir şekilde bombaladığını, sınıra yakın bölgelerde askeri araç hareketliliğinin gözlendiğini aktardı.
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