Son dakika haberi Hamas ateşkesi kabul etti

Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, Hamas kaynaklarının, Katar ve Mısırlı arabuluculara ateşkes teklifini kabul ettiklerini ilettiğini bildirdi. Hamas da ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Hamas tarafından yapılan açıklamaya göre Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil'e ateşkes teklifinin kabul edildiğini bildirdi.

Anlaşmanın detaylarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.