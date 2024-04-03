İstanbul baraj doluluk oranları: 3 Nisan Çarşamba İSKİ verileri ile baraj doluluk oranı son durum
İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ verileri ile belli oluyor. 16 milyon vatandaşın ikamet ettiği Megakentte barajların son durumu araştırılıyor. Sizler için İstanbul barajları doluluk oranlarını haberimizde derledik. İşte, 3 Nisan Çarşamba bugün güncel İstanbul baraj doluluk oranları...
İstanbul baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yayınladığı verilere göre; barajlardaki doluluk oranında düne kıyasla hafif bir yükseliş yaşandı. İşte, İSKİ grafiği ile 3 Nisan 2024 Çarşamba İstanbul'daki barajların doluluk oranı...
3 NİSAN 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 81.79 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 81.85'e yükseldi.
Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 39.95 seviyesindeydi.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
3 Nisan 2024 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:
Alibey Barajı yüzde 68.97
Büyükçekmece Barajı yüzde 76,97
Darlık Barajı yüzde 89,22
Istrancalar Barajı yüzde 44,86