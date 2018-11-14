İstanbul'da suya ev ve işyerlerinde yüzde 15 indirim yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal "1 Ocak'tan itibaren su fiyatlarında hem konutlarda hem de iş yerlerinde yüzde 15 oranında indirim yaptık” dedi.

'KARAR İBB MECLİSİ'NDE GÖRÜŞÜLECEK'



Uysal, Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirilecek İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ( İSKİ) Genel Kurulu öncesi yaptığı açıklamada, şehir genelindeki içme ve kullanma suyunun fiyatlarında indirime gittiklerini kaydetti.



Alınan indirim kararının İBB Meclisi'nde görüşüleceğini aktaran Uysal, "Hem konutlarda hem de iş yerlerinde su fiyatlarında yüzde 15 oranında indirim kararı aldık. İndirim yıl başı yani 1 Ocak itibarıyla başlayacak. İstanbullulara hayırlı olsun." dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ 50 YIL SU SORUNUMUZ YOK'



Bu indirim kararının Meclis'ten de geçeceğine inandığını vurgulayan Uysal, "Tabii konu su ve İSKİ olunca barajlarda durum ne? Bu gün itibarıyla vatandaşlarımız rahat olsun. Barajlarda doluluk oranı yüzde 47. Geçtiğimiz kış - yine sonbahar bitiyor kışa giriyoruz- son 44 yılın en kurak kışı olmasına rağmen hala barajlardaki doluluk oranımız yüzde 47'dir. O manada İstanbullular olarak su sorunumuz yok. İSKİ olarak 'önümüzdeki 50 yıl için su sorunumuz yok' diyoruz. Şu anda İSKİ olarak musluklarda içilebilir temiz su akıtabiliyoruz. Bu konuda yatırımlarımız var. Hem su temin etme, hem temiz suyu vatandaşa ulaştırma hem de vatandaşın kullandığı suyu arıtma konusunda iyi noktadayız. Özellikle suyun yüzde 99'unu arıtmaktayız. Ayrıca yüzde 45'te de ileri derecede biyolojik arıtmadan geçiriliyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de bu ileri derecede biyolojik arıtma yüzde 90'lara çıkartma için yatırımlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



Son dönemde pek çok kurum ve kuruluşun enflasyonla mücadele konusunda yüzde 10 indirim kampanyası başlattığını hatırlatan Uysal, şöyle devam etti: "İSKİ ve Büyükşehir Belediyemiz olarak, enflasyonla mücadele kampanyasına katıldık. İndirimimiz vatandaşın faturasına yüzde 15 olarak yansıyacaktır. Özellikle konutlarda ve iş yerlerinde kullanımda kademelendirmeler var. Ama ortalama olarak faturaya yüzde 15 yansıyacak şekilde bir indirimimiz söz konusudur. Bu İstanbullulara hayırlı olsun."

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