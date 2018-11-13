İstanbul'daki dev otopark satılıyor

Gazetelere verilen ilanlar ile satışa konu olan “Park Çağlayan” isimli otopark 5 katlı. Her katı 10 bin metrekare olan otoparkın toplam kapalı alanı 50 bin metrekare. Otopark 748 araç kapasiteli. Ancak gün içi giriş çıkış araç kapasitesi ise günlük 3 bin araç olarak açıklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Butik bir AVM ve toplantı odaları ve cafelerin de bünyesinde olduğu otopark için “Türkiye’nin en modern otoparkı satılıktır” denildi.Park Çağlayan’ın bağlı olduğu Merkezi Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu, “Biz araziyi İBB’den 30 yıllığına kiraladık. İnşaatı kendimiz yaptık. 35 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu oldu. 5 katlı modern bir tesis burası. İçinde avukat odaları da var” dedi.

Kapıcıoğlu, satma nedenlerine ilişkin ise “Piyasa koşulları belli. Bazı varlıklarımızı satmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.Söz konusu otoparkın bulunduğu arazinin mülkiyeti İBB’ye bağlı olduğu için, alan firma 30 yıllık işletme hakkına sahip olacak.

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