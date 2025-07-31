Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 31 Temmuz Perşembe İstanbul elektrik kesintisi sorgula

        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 31 Temmuz Perşembe İstanbul elektrik kesintisi programı

        İstanbul'da 31 Temmuz Perşembe günü planlı elektrik kesintileri yaşanabilir. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalarda, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik hizmetinin geçici olarak durdurulacağı duyuruldu. Kesinti bölgeleri ve sürelerine ilişkin detaylar sorgulama ekranları üzerinden paylaşılıyor. Elektrik dağıtım şirketleri, kesinti süresinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. İşte 31 Temmuz Perşembe İstanbul elektrik kesintisi programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 00:08 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul elektrik kesintisi programı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        31 Temmuz Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanması planlanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ’tan yapılan açıklamalara göre kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde uygulanacak. Vatandaşlar, kesinti bilgilerini ve elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek için şirketlerin arıza sorgulama sayfalarını kullanabiliyor. İstanbul’un farklı noktalarını etkileyebilecek bu kesintiler, bölge sakinlerini önlem almaya yönlendiriyor. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve sorgulama detayları…

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 31 Temmuz Perşembe İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        REKLAM

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Süreç komisyonunda gözler Meclis'te
        Süreç komisyonunda gözler Meclis'te
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!