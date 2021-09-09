Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyi 10 havalimanı' sıralamasında ikinci oldu

İstanbul Havalimanı, New York merkezli Travel and Leisure dergisinin "World's Best Awards 2021" anketinde, dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında yer aldı.

İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyi 10 havalimanı' sıralamasında ikinci oldu
HABERTURK.COM

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, New York merkezli, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure’ın her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da “The Top 10 International Airports” - “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” - kategorisi ile dahil oldu

11 Ocak 2021 tarihinde başlayan oylama 10 Mayıs 2021’de sona ererken İstanbul Havalimanı’nın en yüksek oyu alan havalimanlarından biri olduğu vurgulandı.

Travel and Leisure dergisinin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bırakarak Singapur Changi Havalimanı’nın 93.45 puanla birinci sırada yer aldığı listede, İstanbul Havalimanı 91.17 puanla ikinci sırada yer aldı

Ankette "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yatırım ve üretimde "serbest bölge" katkısı artıyor
İŞ-YAŞAM Yatırım ve üretime "serbest bölge" katkısı
Kahve fiyatları yüzde 100 arttı
İŞ-YAŞAM Kahve fiyatları yüzde 100 arttı
Temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verileri açıklandı
İŞ-YAŞAM Toplanan inek sütü miktarı arttı
Temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verileri açıklandı
İŞ-YAŞAM Tavuk yumurtası üretimi temmuzda azaldı
Plastik geri dönüşüm sektöründe üretim durdu
İŞ-YAŞAM Plastik geri dönüşüm sektöründe üretim durdu
Konut enflasyonunu düşüren 4 bin 274 ev sahibi
İŞ-YAŞAM Kirada düşük enflasyonun nedeni
Bill Gates, Four Seasons Otelleri’nin kontrol hissesini satın alıyor
İŞ-YAŞAM 4 Mevsim Gates
TMO çekirdeksiz kuru üzüm alımına hazır
İŞ-YAŞAM TMO çekirdeksiz kuru üzüm alımına hazır
Bakan Karaismailoğlu: Çalışanlarımızın ezdirilmemesi sevindiricidir
İŞ-YAŞAM KGM 19. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı
Dünyada hangi teknik direktör ne kadar kazanıyor? Şenol Güneş'in maaşı tartışma yarattı
İŞ-YAŞAM Hangi teknik direktör ne kadar kazanıyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.