Türk Hava Yolları’nın tüm operasyonlarının İstanbul Havalimanı’na taşınmasına yönelik belki de son 30 günlük geri sayım başladı. Çalışmalar doludizgin sürüyor. THY şimdilik uçuşlarının yüzde 10’unu yeni havalimanından gerçekleştiriyor. Büyük göç sonrası asıl sınav nisan ayında. Uçuşlarda olası gecikmeler olabilir daha da önemlisi yolcular yeni havalimanının devasa büyüklüğü düşünüldüğünde zamanında uçuğa intikal etmede problem yaşayabilir. Hele hele henüz metro ile ulaşım sağlanamadığı da düşünüldüğünde...

Hal böyle olunca THY de çeşitli önlemler almak üzere hazırlık yapıyor. En önemlisi de ilk haftalarda yaşanacak geciklemelerde yolcuların mağdur olmaması için bir süre belki de vaka vaka incelemeyle yolcu gecikmelerine karşın tolerans en üst seviyede tutulacak.

Daha da önemlisi THY, TGS bünyesine kattığı bin 100 kişi ile havalimanında yolculara uçağa kadar rehberlik yapacak. Havalimanı giriş noktalarından uçuş kapılarına kadar şu an eğitimde olan yeni personel yolcuların zamanında uçağa binişi için yol gösterecek. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile tarihi bir taşınma operasyonu öncesinde bir araya geldik.

BU YIL 60 BİN KİŞİLİK ŞİRKET OLACAK

Aycı, "Yolcular için özel videolar hazırlıyoruz. Daha havalimanına gelmeden adım adım geçecekleri noktaları burada göstermiş olacağız. Akla gelen soruları da burada yanıtlıyor olacağız ama daha önemlisi TGS bünyesinde olan şu an eğitimdeki personelimiz. Onlar yolculara göz teması mesafesinde olacak. En ufak bir problemde hızla yardımcı olacaklar. Gecikmelere karşı yönlendirme yapacaklar. Sonuçta bugün rekor düzeydeki başarılı bilanço rakamlarımızı sizinle paylaştık. Bu büyümeleri sürdüreceksek bu gelirleri artıracaksak yeni yuvamızda da aksamaları en aza indirmek mecburiyetindeyiz. Bu sınavı vermeliyiz" dedi.

AYCI: HEDEF 85 MİLYON KİŞİ UÇURMAK

Gelelim birazda finansallara. THY 2018’i dolar bazında yüzde 17’lik ciro büyümesi ile tamamladı. Yolcu sayısı 75 milyonu buldu. Doluluk oranı da yüzde 82 bandına oturarak rekor kırdı. 2019’da ciro hedefi 14 milyar dolar. Yolcu hedefi 85 milyon.

İlker Aycı, 2018’de 1 milyar 119 milyon dolarlık esas faaliyet karı elde ettiklerini ifade ederken satış gelirlerinin 12.9 milyar dolara ulaştığını belirtti. Aycı şöyle devam etti: “2018’de net kar 2.5 kat artarak 753 milyon dolara geldi.

Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar 3,3 milyar dolar seviyesinde, FAVKÖK marjı ise %26 seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde 75 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları’nın yolcu sayısı yüzde 10, kapasitesi arz edilen koltuk kilometre bazında yüzde 5, talep ise yüzde 9 arttı. Bu yıl 3 bin 200’ü THY bünyesinde olmak üzere iştiraklerimizle birlikte 8 bin kişiyi işe almış olacağız. 60 bin kişilik bir şirket olacağız ”

AYCI: THY’DE TEK GÜNDEM MADDESİ BU

Peki son dönemde finansalları da yerinde olan THY için iddia edilen İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na ortak olacak kulisleri ile ilgili ne diyor İlker Bey?

Zira İstanbul Havalimanı, son olarak ortakların birbirine hisse satışı ile gündeme gelmişti. O noktada gözler başta THY olmak üzüre, TAV gibi sektörün deneyimli isimlerine de çevrilmişti.

İlker Aycı, kesin bir dille gündemlerinde olmadığını ifade ederken, “Şu anda odaklandığımız tek konu taşınma. 86’ncı yılını kutlayan THY’nin tek gündem maddesi bu” dedi.

‘KARGODA İLK 5 ŞİRKET İÇİNDE OLACAĞIZ’

Aycı cirosunu 1 yılda yüzde 25 artıran kargo taşımacılığı rakamlarını ise detaylarıyla paylaştı:

“Turkish Cargo, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1,4 milyon tonun üzerinde kargo taşımış olup, kargo gelirleri de taşınan kargoya benzer şekilde %25’lik artış ile 1,6 milyar dolara ulaştı. Yeni havalimanında ise 2 milyon tonluk teknolojik bir bina inşa ediyoruz. Kargoda şu an dünyada 8’inci sıradayız ama 2023’te ilk 5’te yerimizi alacağız. Katma değeri yüksek ürünler taşıyoruz. İlaç, kimya, değerli taş vb. Ve elbette son olarak Güney Afrika’ya gerçekleştirdiğimiz aslan sevkiyatı gibi… ”

Haziran ayı itibariyle yeni uniformalarla uçuşu sürdüreceklerini ifade eden Aycı, eski üniformaların da toplanarak geri dönüşümünün sağlanacağını belirtti. Aycı geri dönüşüm konusundaki hassasiyetlerini şöyle açıkladı: “1.7 ton cam atığımızı lisanslı geri dönüşüm firmalarımıza verip geri kazanıma göndererek 51 kg sera gazı oluşumu engellenmiş, 72 kw enerji ve yeni cam yapımında gerekli 2 ton ham madde tasarrufu sağlandı. 851 kg plastik atığın geri dönüşümü ile 32 kg sera gazı oluşumu engellenmiş, 4,6 kw enerji ve 13 varil petrol tasarrufu yapıldı. 47ton atık kağıdın geri dönüşümü ile 8,5 kg sera gazı oluşumu engellenmiş, 193 kw enerji tasarrufu sağlanmış, kağıt yapımında gerekli 19 bin 200 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 800 adet ağacın kesilmesi önlendi.”

İŞTE 2019’DA THY’NİN AÇACAĞI 10 YENİ HAT

1. Marakeş - Fas

2. Şarjah – Birleşik Arap Emirlikleri

3. Port Sudan - Sudan

4. Denpasar - Bali

5. Mexico City / Cancun - Meksika

6. Uşak - Türkiye

7. Rovaniemi - Finlandiya

8. Luxor - Mısır

9. Port Harcourt - Nijerya

10. Port Noire – Kongo Cumhuriyeti

BÜNYESİNDE PATENT ÜST KURULU KURUYOR

THY’nin 100’e yakın girişim ile çalışma yürüttüğünü ve bu rakamı önümüzdeki yıllarda 4-5 katına çıkarmayı planladıklarını ifade eden Aycı THY bünyesinde Patent Üst Kurulu oluşturulmasına başladıklarını söyledi.

Aycı inovasyon konusunda şu örnekleri paylaştı: “Jet yakıtı kullanımıyla ürettiği karbon emisyonunun azaltılması hedefine uygun olarak Boğaziçi Üniversitesi’nin hazırlıklarını yaptığı ve bir tesis eşliğinde üretimini yapmaya çalıştığı Yenilenebilir Jet Yakıtı çalışmasına ortak olduk. Kargo paletlerinin yeni nesil inceltilmiş olanlarıyla değiştirilmesi için üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri ve start-up‘larla gerekli koordinasyon sağlandı. Bu projenin yıllık yakıt tasarrufu 2 milyon dolar olup, yaklaşık 12 bin ton karbon emisyonunda azalma sağlandı.”