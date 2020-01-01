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İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre; 2019 Aralık ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul ücretliler geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 1,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 1,40 oranında arttı.

alışveriş
İHA

İstanbul Ticaret Odası (İTO),2019 Aralık dönemi enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; 2019 Aralık ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul ücretliler geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 1,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 1,40 oranında arttı.

2018 Aralık ayına göre 2019 Aralık ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksinde yüzde 13,41, toptan eşya fiyatları indeksinde ise yüzde 7,68 olarak gerçekleşti.

Aralık 2019’da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ev eşyası harcamalarında yüzde 1,74, gıda harcamalarında yüzde 1,55, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,08, konut harcamalarında yüzde 0,82, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,75 artış, giyim harcamalarında yüzde -0,44, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde -0,20 azalış görüldü. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Aralık 2019’da toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 2,67, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,53, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,93, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,82, madenler grubunda yüzde 0,09 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde -1,61 azalış görüldü. Mensucat grubunda fiyat hareketi görülmedi.

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