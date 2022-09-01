İstanbul'un enflasyonu yüzde 99.9

AA

İstanbul'da ağustos ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,29, toptan fiyatlar ise yüzde 6,90 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 6,90 artış kaydetti.

2021 Ağustos ayına göre 2022 Ağustos ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 99,91, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 98,09 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ KÜLTÜR EĞİTİM VE EĞLENCE HARCAMALARINDA

Ağustos 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 13,99, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,99, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,74, gıda harcamalarında yüzde 2,70, konut harcamalarında yüzde 0,82, diğer harcamalarında yüzde 0,06 artış izlenirken, giyim harcamalarında yüzde 3,16, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde 1,17 azalış izlendi.

Ağustos 2022’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 11,97, gıda maddeleri grubunda yüzde 9,78, madenler grubunda yüzde 6,00, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,26, mensucat grubunda yüzde 2,12, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,58 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,44 artış görüldü.