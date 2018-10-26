Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, en yüksek teknolojinin kullanıldığı mobil ve sabit şebekelerin havalimanı binalarında hayata geçirilmesi sayesinde yolcular, 4,5G hızında en kaliteli iletişim hizmetini deneyimleyecek. Altyapıda kullanılan en yeni ve en son teknolojiler sayesinde Turkcell, yakın gelecekte hayata geçecek olan 5G teknolojisini de İstanbul Yeni Havalimanı'nın yolcularına sunabilecek.
Turkcell’in İstanbul Yeni Havalimanı için kurduğu dijital şebekede, Huawei’nin LampSite Sharing çözümü kullanıldı. Yüksek insan ve iletişim yoğunluğu olan başka havalimanlarında da başarıyla kullanılan sistem sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı’nın ziyaretçileri, dünyanın en iyi ve hızlı kapsamasından faydalanma fırsatı bulacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, dijitalleşmenin Turkcell için öncelikli bir strateji olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bunu başarıyla yürütüyoruz ve kendimizden emin bir şekilde dünyanın dijital ilk operatörüyüz diyoruz. Müşterilerimize geniş yelpazede servis ve en iyi deneyimi sunma çabasındayız. Tamamlanmak üzere olan İstanbul Yeni Havalimanı, hem ülkemizin ve hem de şehrin yeni kapısı. İstanbul’un ve Turkcell’in imajını yansıtması açısından çok önemli. Ulaştığımız yüksek teknolojiyi tüm misafirlere hissettirme amacıyla yola çıktık. Bir yandan burayı kullanacak olan milyonlarca yolcuya eşsiz bir iletişim deneyimi sağlarken, bir yandan da kullandığımız üstün teknoloji sayesinde bilet kontuarları, geliş ve gidiş salonları, tax free işlemi yapılabilen mağazalar gibi yoğun insan trafiği olan yerlerde de çok yüksek hızda ve geniş kapasitede mobil iletişim hizmeti sunacağız. Havalimanının ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz."
Huawei Small Cell Ürün Yöneticisi Peng Honghua da İstanbul Yeni Havalimanı'nın, yüksek trafik hacminin yanı sıra sunacağı yüksek kullanıcı deneyimiyle de İstanbul’un itibarına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Burada kullanılan LampSite Sharing teknolojisi, bina içi kullanımlar için tüm gereksinimleri karşılayacak bir çözüm sunuyor. Turkcell ile Yeni Havalimanı'nda, bu alanda dünyanın en gelişmiş çözümlerinden birini planlandığı tarihte ortaklaşa olarak hayata başarıyla geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.