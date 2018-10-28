Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) Sertifika Takdim (Ruhsat Devir) Töreni'nde yaptığı konuşmada, havalimanlarının bir ülkenin can damarları niteliğinde olduğunu, ülkeye, sosyal, ekonomik, kültürel, istihdam gibi sahalarda büyük katkılar yaptığını söyledi.

Sivil havacılık veya hava ulaştırmasının öneminin her geçen gün arttığını dile getiren Turhan, İYH'nin kıtaları ve ülkeleri bağlayacak bir şekilde dünyanın en büyüğü olarak tasarlandığını ve birinci fazının hazır hale geldiğini aktardı.

Turhan, sivil havacılıkta emniyet ve güvenliğin çok önemli iki ana unsur olarak öne çıktığını kaydederek, havalimanlarının uluslararası standartları olan yerler olduğunu, bunların emniyet, güvenlik ve seyrüsefer gerekliliklerinin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konvansiyonu Ek-14 dokümanında belirlendiğini anlattı.

Ayrıca 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikte sertifikasyon standartlarının açıkça ortaya konduğunu aktaran Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu standartların sağlanması hayati önem taşımaktadır. Nitekim İstanbul Yeni Havalimanı'nın sertifikasyon süreci Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından titiz bir şekilde sürdürülmüştür. 4 Temmuz'da başlayan süreç yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından bugün itibariyle tamamlanmıştır. SHGM Sertifikasyon Komisyonu havalimanının uluslararası gereklilikler ile milli gereklilikleri karşıladığını belgeleyen raporunu hazırlayarak sertifikayı imzaya hazır hale getirmiştir. SHGM sertifikasyon ekibi yaklaşık 4 aylık süre boyunca havaalanı fiziki şartlar ve emniyet, havacılık güvenliği, seyrüsefer hizmetleri sahalarındaki tüm gereklilikleri günbegün takip ederek süreci sonuçlandırmıştır."

Turhan, havacılık emniyetinin bir havalimanında başladığını ve diğer havalimanında bittiğini belirterek, bu anlayış çerçevesinde çok sayıda denetim ve faaliyet yapıldığını bildirdi.

SHGM'NİN YENİ HAVALİMANINDAKİ ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİ

Bakan Turhan, SHGM sertifikasyon ekibi tarafından yapılan bazı önemli etkinliklere değinerek, Havaalanı Mania Planı hazırlandığını ve uygulanmak üzere imar planı yapma ve uygulama yetkisi bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımının yapıldığını söyledi.

"Terminaldeki tüm yolcu kolaylıklarının uluslararası standartlara uygun olduğu tespit edilerek terminal işletme ruhsatı verilmiştir." diyen Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Havaalanı emniyeti ile ilgili olarak, havaalanında çalışacak tüm personelin yaptıkları işlere yönelik eğitim almaları sağlanmıştır. Havaalanında görev yapacak yönetici personelin ki bunlar sorumlu müdür, havaalanı yöneticisi, emniyet yöneticisi, terminal sorumlu müdürü, eğitimden sorumlu yönetici, yeterlilikleri sağladığı tespit edilerek Form 4 onayları yapılmıştır. Pist, apron ve taksi yollarının fiziki özellikleri ile bu kaplamalı alanların üzerinde bulunan görsel yardımcıların kontrolleri yapılmış ve güncel Havacılık Bilgi Yayını içinde yer alan bilgilerin doğruluğundan emin olmak için havadan fotoğraflama ve ölçümlerle emniyet analizleri yapılmıştır."

Turhan, havaalanındaki kurtarma ve yangınla mücadele, kuş ve yabani hayvanlarla mücadele, maniaların kontrolü, apron yönetimi gibi işletim hizmetleri kapsamındaki gerekli standartların sağlandığının tespit edildiğini söyledi.

HAVACILIK GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YAPILANLAR

Cahit Turhan, hava seyrüsefer hizmetleri ile ilgili olarak yapılanlardan bahsederek, "ICAO Hava Seyrüsefer Planı'nın da, hava sahası ve Hava Trafik Hizmetleri yol ağı değişikliklerinin ve Türkiye Havacılık Bilgi Yayınları'nda, ülkemiz uçuş bilgi bölgesi içindeki yenilikler ve değişikliklerin, havaalanı genel bilgilerinin, yaklaşma chartlarının, Standart Aletli Kalkış ve Standart Aletli İniş starlarının yayınlanması sağlanmıştır." dedi.

Dört pist başı için ILS sistemi ve 2 adet DVOR cihazı ile haberleşme sistemlerinin testlerinin gerçekleştiğini dile getiren Turhan, hava trafik yönetimi, elektronik ve meteoroloji ünitelerinde görev alacak personelin yeterlilikleri ile teorik ve pratik eğitimlerinin tamamlandığının teyit edildiğini söyledi.

Turhan, havacılık güvenliği ile ilgili olarak yapılanlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Havalimanı mülki idare amiri atanmış, Havaalanı Güvenlik Komisyonu ve Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi (EADB) oluşturulmuştur. Havalimanı güvenlik programı, muhtemel harekat tarzı planı, havalimanı iç kalite kontrol programı, hava trafik yönetimi güvenlik planı, giriş kartları yönergesi, devriye talimatı hazırlanmıştır. Havaalanında kara tarafı, hava tarafı, güvenlik tahditli alanlar (GTA) ve güvenlik tahditli alanların kritik bölümleri ve havaalanı elektronik kartlı giriş sisteminin tesis edilmiştir. Yolcu, kabin bagajı, uçak altı bagaj, personel ve havaalanı tedariklerinin taranması için son teknoloji cihazların kurulumu yapılmıştır."

"BİRÇOK ÜLKEYE İLHAM OLACAK"

Bakan Turhan, dünyanın en gelişmiş donanım, güvenlik cihazları ve otomasyonuna sahip olan İYH'nin birçok ülkeye de ilham kaynağı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Turhan, "Bugün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak imzalanan sertifika ile havacılık faaliyetlerine başlamaya hazır olduğu belirlenen İstanbul Yeni Havalimanı'nın milletimize hayırlı olmasını diliyor ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmasından sonra SHGM tarafından hazırlanan sertifikaları İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya takdim eden Turhan, "İnşallah bu havalimanının bundan sonra ülkemizin ulusal, uluslararası hava ulaşımında güzel, faydalı hizmetler vermesi, ülkemizin büyümesine, gelişmesine faydalar sağlaması dileğiyle sertifikayı takdim ediyorum." ifadelerini kullandı.

Turhan, İGA yönetiminin havalimanını işletmeye dair teknik yeterlilikleri sağladıklarına ilişkin sertifikaları da basın toplantısında imzaladı.

Törende, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici de hazır bulundu.





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