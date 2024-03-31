İstanbul Kağıthane Belediyesi hangi partide? İstanbul Kağıthane Belediye başkanı kimdir? İstanbul Kağıthane Belediye başkan adayları İstanbul Kağıthane Belediyesi hangi partide? İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Kağıthane Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Kağıthane Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Kağıthane yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:44 facebook

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