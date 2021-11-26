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Bankacı-Merkez buluşmasında neler konuşuldu?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bankacılar ile yaptığı toplantı sonrası yapılan açıklamalar dışında perde arkasında Merkez'in bankalardan uygulanan politikalara ilişkin destek isteyerek özellikle müşterilerine döviz mevduatı önermemesi ve yurtdışı muhabir bankalarda çok fazla döviz bakiyesi tutmamaları parayı yurtiçine getirmeleri gibi isteklerde bulunduğu iddia edildi. Banka genel müdürlerinin bizzat kendilerinin gelmesi istenen İstanbul'daki zirveden sızan bilgilere göre bankacılar ise negatif reel faizin dünyadaki enflasyon ile birleştiğinde çok sıkıntı yaratabileceğini belirtti.

İstanbul zirvesinin perde arkası

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Bankalar Birliği üyeleri ile yaptığı toplantı sonrası yapılan açıklamalar dışında perde arkasında önemli gelişmelerin yaşandığı ifade ediliyor. Öncelikle buluşmada Merkez Bankası, genel müdürlerin bizzat kendilerinin toplantıya katılmasını istedi. Temsilci kabul etmedi. Bu nedenle tüm genel müdürler toplantıda hazır bulundu. Edinilen bilgilere göre bankacılar toplantıda negatif reel faizin dünyadaki enflasyon ile birleştiğinde çok sıkıntı yaratabileceğini belirtti. Merkez Bankası'nın ise 3 önemli isteği olduğu iddia edildi. Öncelikle bankalardan uygulanan politikalara ilişkin destek isteyen Merkez Bankası böylece son dönemlerde uyguladığı para politikası anlayışına devam edeceği sinyalini de verdi.

DÖVİZ MEVDUATI ÖNERMEYİN

Merkez'in ikinci önemli isteği bankaların müşterilerine döviz mevduatı önermemesi oldu. Böylece ülkede dolarizasyona destek olunmaması hedeflendi. Bankalardan son istek ise yurtdışı muhabir bankalarda çok fazla döviz bakiyesi tutmamaları parayı yurtiçine getirmeleri. Böylece içeride yeterli döviz bulunması arzın etmesi hedeflendi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul’da Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geldiği toplantı sonrasında toplantıların daha önce ayarlandığına işaret ederek "Bir olağanüstü gelişme toplantısı değil. Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde dedi.

"HER ZAMANKİ GİBİ BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE GÖTÜRECEĞİZ"

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu. Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu. BDDK Başkanımız toplantıdaydı. Zaten biz normalde iletişim halindeyiz. Çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en başarılı sektör olarak çalışmalarını sürdürüyor. Genel değerlendirmeler her zaman olduğu gibi Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, bankacılık sektörü ile ilgili yeni bir yıla giriyoruz, durum değerlendirilmesi, Merkez Bankası, BDDK'dan karşılıklı görüş alışverişleri oldu. Her zaman olduğu gibi, değişik bir şey yok. Her şey kendi içerisinde konuşuldu. Bilgilendirdik. Faiz indirimleri olsun diğer konularla ilgili. Sektör ve BDDK ile çok uyumlu iletişim içerisindedir. Dünyanın en başarılı sektörlerinden biri olarak bankacılık sektörü bu işi yürütmektedir. Karşılıklı görüş alışverişlerimiz, taleplerimiz, taleplerini değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi bu süreci birlikte götüreceğiz.Bu toplantılar daha önceden ayrılan toplantılar. Olağanüstü bir toplantı değil onu ifade edeyim. Daha sonra da yapacağımız toplantılardan bir tanesi."

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