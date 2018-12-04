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Deniz canlıları arasında oldukça tehlikeli olan bobbit solucanının vücütlarının kılsı yüzeyi vardır. Solucanın kılsı yüzeyi oldukça zehirlidir. Bu zehir, insanda kalıcı hissizliğe neden olabilir. Bu nedenle bu canlılara hiçbir şekilde dokunmamak gerekir.