Kullandığımız otomobil, bindiğimiz uçak ya da giydiğimiz kıyafetlerin fiyatları, görünümleri ve rahatlıkları gibi özelliklerini ya eleştiriyor ya da beğeniyoruz. Fakat, hepimizin günlük hayatının birer parçası haline gelen eşyaların, otomobillerin ya da seyahatlerimizde tercih ettiğimiz uçak ve gemilerin nerelerde üretildiğini biliyor muyuz? Diğer ürünler gibi bunlar da fabrikalarda üretiliyor. Burada dikkkat çeken nokta ise, söz konusu fabrikaların benzerlerinden kat ve kat büyük olması. Şimdi gelin, hayatımızın içinde olan markaların uçaklarının, otomobillerinin ve uzay mekiklerinin üretildiği mega fabrikalara bir göz atalım.

Veri yayıncılığı yapan Visulcapitalist'in araştırmasına göre, dünyanın en büyük 1o fabrikasının 5'i otomobil, 2'si uçak, 1'i gemi, 1'i uzay mekiği ve 1'inde ise iç çamaşırı üretiliyor. Listenin ilk sırasında ise otomobil markalarının mega tesisleri bulunuyor.

İLK ÜÇTE OTOMOBİL ÜRETENLER VAR

Buna göre dünyanın en büyük tesisi Almanya'nın Wolfsburg kentindeki Volkswagen'in fabrikası. Büyüklüğü 6.5 milyon metrekare olarak açıklanan tesisin metrekaresinin büyüklüğü sebebiyle çalışanlar bisiklet ile departmanlar arasında ilerliyor.

Listenin ikinci sırasında yine bir otomobil üreticisi olan Hyundai bulunuyor. Koreli markanın ana üretim tesisisi olan Ulsan fabrikasının büyüklüğü 5 milyon metrekarenin üzerinde. Tesiste 35 bin kişi çalışıyor ve günde 5 bin 600 araç üretiliyor. Hyundai'in Ulsan fabrikasının bünyesinde çalışanlar için hastanenin yanı sıra, kendine ait bir liman ve itfaiye istasyonu yer alıyor.

Mega fabrikaların üçüncü basamağında ise 510 bin metrekarelik büyüklüğüyle Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla yer alıyor. Hyundai'in Ulsan fabrikasının onda biri büyüklüğündeki tesiste, dünyanın en büyük 10 robotu yer alıyor. Üretimde toplam 160 robot kullanılırken, haftada bin otomobil bantlardan iniyor.

SATIŞLAR DÜŞTÜ, TESİSİ KAPADI

Dördüncü sırada yine bir Amerikalı marka olan uçak üreticisi Boeing bulunuyor. 1966 yılında inşaa edilen tesis 398 bin metrekarelik tesis, hacim olarak dünyanın en büyük binası unvanını elinde tutuyor. Listenin beşinci sırasındaki Chrysler'in 330 bin metrekarelik Belvidere fabrikası, 1965 yılından beri hizmet veriyor. 1993 yılına kadar 5.9 milyon otomobilin üretildiği tesiste 780 robot ile üretim sağlanıyor.

Mega fabrikalar listesindeki bir başka otomobil üreticisi olan Mitsubishi'nin ABD'deki tesisinin büyüklüğü 220 bin metrekare. 1981-2005 yılları arasında faaliyette olan tesiste üretilen araçlar 700 satış noktasına dağıtılıyordu. Fakat, markanın Kuzey Amerika pazarında azalan satışları ve hedef pazarın Asya'ya kayması en büyük beşinci tesisin sonunu getirdi.

İÇ ÇAMAŞIRI ÜRETİYOR

Visulcapitalist'e göre, dünyanın en büyük 7'inci üretimi tesisi 122 bin 500 metrekarelik alana sahip uçak ürerticisi Airbus'ın Jean-Luc Lagardère fabrikası. Tesiste, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan 800 koltuklu A380 modeli üretiliyor. Listenin 8'inci sırasında bulunan 115 metrekarelik Lauma Fabrics'in üretim tesisinde ise, ilk 7 sırada yer alan uçak ve otomobiller değil, iç çamaşırı üretimi yapılıyor. İç çamaşırı üreten markalara hammadde sağlayan Letonya'daki fabrika dünyanın en büyük tekstil fabrikası unvanını elinde tutuyor.

9'uncu sırada bulunan Meyer Worft Dockhalle'de yolcu gemileri üretiliyor. 6 jenarasyondur Meyer ailesinin işlettiği tersane, dünyanın en büyük kuru havuza sahip. Listesinin son sırasında ise NASA'nın 32 bin 374 metrekarelik tesisi bulunuyor. Dünyanın en büyük kapısına ev sahipliği yapan tesiste uzay mekiği ve roket üretimi yapılıyor. 1966 yılında açılan tesisin kapısının yüksekliği 139 metreyi buluyor.

VESTEL ÜÇÜNCÜ SIRADAN GİRİYOR

Her ne kadar Visulcapitalist aaştırmasına Türkiye'den herhangi bir tesisi dahil etmese de, Vestel'in kapalı alan büyüklüğü 685 bin metrekare olan Manisa fabrikası listeye üçüncü sıradan giriyor. Günde 87 bin ürün üretilen Vestel fabrikasında, 16 bin kişi çalışıyor.

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