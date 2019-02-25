Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 23. haftada deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. 23. haftaya 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada giren Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmak için derbide galip gelmeye çalışacak. Oynadığı son 5 derbide de 3 puana hasret olan Fenerbahçe'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken Ersun Yanal derbi planlarını da netleştirdi.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Beşiktaş’ın zayıf noktasının sol kanatı olduğunu düşünen Ersun Yanal ve ekibi, Dirar ve Isla’nın burada bir dominasyon yaratabileceğini düşünürlerken Fenerbahçe’nin atak merkezinin bu bölge olması bekleniyor.

KAGAWA OYNARSA...

Ayrıca Kagawa’nın bu maçta Beşiktaş formasıyla ilk kez 11’de oynayacak olmasını tahmin ederek bunun da bir avantaja çevirmeyi planlayan Fenerbahçe teknik heyeti Japon oyuncuya yapılacak baskıyla pas istasyonu olmasını engellemeyi ve bu şekilde Beşiktaş’ın genel oyun planına sekte vurmayı planlıyor.

SADIK, BURAK'A ÇALIŞTI!

Fenerbahçe’ye devre arasında transfer olan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Sadık Çiftpınar, Beşiktaş maçına da büyük bir azimle hazırlandı. Rakibin tüm hücum aksiyonlarına çalışan başarılı stoper, Burak Yılmaz’a göz açtırmamak için yoğun bir mesai harcadı. Yıldız golcünün tüm özelliklerine hakim olmaya gayret eden Sadık, teknik heyetin hazırladığı oyuncunun videolarını izleyerek hata yapmadan derbiyi tamamlamayı hedefliyor.

TOLGAY'LA ÖZEL GÖRÜŞME: "TAMAMEN FUTBOLA ODAKLAN"

Sadık’ın yanı sıra Tolgay Arslan da eski takımına karşı deplasmanda oynayacağı bu karşılaşma için büyük heyecan yaşarken teknik direktör Ersun Yanal oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Yanal, Tolgay’a çok güvendiğini ifade ederek, “Zenit maçında olduğu gibi takımı yönlendirmeni ve tempoyu belirlemeni istiyorum. Ben kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Bu maçta da tamamen futbola odaklanarak takımı taşımanı istiyorum” ifadelerini kullandı.



