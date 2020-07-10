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Türkiye'de bu yılın haziran ayı sonu itibarıyla en fazla satılan otomobil markası Renault, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) edinilen verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 büyüyerek 203 bin 595 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı.

OTOMOBİL SATIŞINDA İLK 3'ÜN 2^Sİ YERLİ ÜRETİM YAPAN FİRMA



Ocak-haziran döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 36 bin 305 adetle Renault oldu. Bunu 25 bin 212 adetle Fiat ve 18 bin 885 adetle de Volkswagen (VW) izledi.

Böylece, otomobil satışında ilk 3'ün ikisi yerli üretim yapan firmalardan oluştu

Peugeot, bu dönemde 15 bin 244 adetle dördüncü sırada yer alırken, Opel 11 bin 775 araç satışıyla beşinci sırada konumlandı. Toyota ise 11 bin 626 adetlik satışla altıncı sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken, Aston Martin, Lamborghini ve Bentley gibi markalar 10 adetin altında satış yaptı.

HAFİF TİCARİDE EN ÇOK SATANLAR

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ocak-haziran döneminde 17 bin 989 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.

Bunu 14 bin 345 adetle Fiat izledi. Ardından 4 bin 871 adetle Volkswagen sıralandı.

Bu dönemde Peugeot, 2.213 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördünce sırada yer aldı. Mercedes-Benz ise 2.067 adetle beşinci oldu.

TOPLAM OTOMOTİV SATIŞLARINDA FIAT İLK SIRADA

Bu yılın ocak-haziran döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında ise Fiat 39 bin 557 adetle ilk sırada yer aldı.

2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 600-650 bin adet aralığında olması bekleniyor.

HAZİRAN AYININ EN ÇOK SATAN MARKALARI

Diğer yandan, yalnızca haziran değerlendirildiğinde, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı haziran ayına göre yüzde 66,3 büyüyerek 70 bin 973 adet olarak belirlendi.

Bu dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artışla 57 bin 67 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 108,7 artarak 13 bin 906 adet olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayında en çok otomobil satan marka 12 bin 94 adetle Renault oldu. Ardından 9 bin 231 adetle Fiat ve 3 bin 444 adetle VW sıralandı.

Hafif ticaride ise haziran ayında 5 bin 280 adetle Fiat ilk sırada yer aldı. Bunu 4 bin 566 adetle Ford ve 1.018 adetle VW izledi.

BENZİNLİ VE SEDAN OTOMOBİLLER TERCİH NEDENİ OLDU

2020 yılı haziran ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 101 bin 998 adetle yüzde 50,1 pay alırken, dizel otomobil satışları 86 bin 684 adetle yüzde 42,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,1 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 27,6 payla SUV ve yüzde 25,2 payla da hatchback takip etti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti: