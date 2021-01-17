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İşte Mesut Özil'in ilk sözleri (Fenerbahçe'nin yeni transferi)

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili ilk kez konuştu. Özil, "Çok heyecanlıyım. Konuşmalarımda söyledim. Fenerbahçeliyim. Çok mutluyum" dedi

İşte Mesut Özil'in ilk sözleri (Fenerbahçe'nin yeni transferi)

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum." dedi.

Mesut Özil, NTV'de yayımlanan "Yüzde Yüz Futbol" programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Mesut, "Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum. Allah'a şükür oldu. O yüzden çok mutluyum ve heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. İnşallah da formayı gururla taşıyacağım ve takım için elimden geline yapacağım." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, form durumuyla ilgili olarak ise "Birinci takımla antrenman yapıyordum, son olarak Almanya'ya uğramıştım, İngiltere'ye döndüğümde de karantina altındaydım. Bayadır maç oynamıyorum ama vücut olarak fitim." şeklinde konuştu.

Mesut, bu gece ailesiyle İstanbul'da olacağını da açıkladı.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Fenerbahçe Kulübü, Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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