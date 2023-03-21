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İşte New York şehrinin yeni logosu

ABD'nin New York şehrinde bulunan Times Meydanı'nda dijital ekranlara 1976 yılında grafik tasarımcı Milton Glaser tarafından tasarlanan meşhur I ♥ NY (New York'u seviyorum) logosu bu sefer We ♥ NYC (New York şehrini seviyoruz) şeklinde güncellendi

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  • İşte New York şehrinin yeni logosu

    ABD'nin New York şehrinde bulunan Times Meydanı'nda dijital ekranlara yansıtılan meşhur I ♥ NY (New York'u seviyorum) logosu değiştirildi.
  • İşte New York şehrinin yeni logosu

    1976 yılında grafik tasarımcı Milton Glaser tarafından tasarlanan logo, We ♥ NYC (New York şehrini seviyoruz) şeklinde güncellendi.
  • İşte New York şehrinin yeni logosu

    Yeni logo, tasarımcı ve sanat yönetmeni Graham Clifford tarafından tasarlandı.

     
  • İşte New York şehrinin yeni logosu

    "Orijinal logoya atıfta bulunmak ama onu farklı bir yöne itmek istedik" diyen sanatçı, yer altı ulaşım sisteminde kullanılan yazı tipinden esinlendiğini açıkladı ve şöyle devam etti:
  • İşte New York şehrinin yeni logosu

    "Metro sistemi şehrin damarları ya da atan kalbidir. Metroda inşaat işçilerinin yanında Wall Street çalışanları oturabilir. Burası herkesi bir araya getirebileceğiniz bir yer ve biz de bunun bilincindeyiz."
  • İşte New York şehrinin yeni logosu

    'We ♥ NYC' kampanyasına öncülük eden şirketler ve iş dünyası yöneticilerinden oluşan bir grup olan Partnership for New York City'nin başkanı ve CEO'su Kathryn Wylde logonun 'bölücülüğü ve olumsuzluğu aşma' mesajı verdiğini söyledi. 
  • İşte New York şehrinin yeni logosu

    Yeni kampanyanın toplum temizliğini, gönüllü işleri, yerel işletmeleri ve metro sanatçılarını öne çıkararak şehrin küresel markasını tanıtması amaçlanıyor.
  • İşte New York şehrinin yeni logosu

    *Haberin görselleri AA ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir. 
  • İşte New York şehrinin yeni logosu

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