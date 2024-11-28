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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İstifa edecek mi? Giovanni van Bronckorst açıkladı! - Futbol Haberleri

        İstifa edecek mi? Giovanni van Bronckorst açıkladı!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckorst, 3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Bronckhorst'un açıklamaları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.11.2024 - 23:40 Güncelleme: 28.11.2024 - 23:40
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckorst, 3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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        Çok üzgün olduklarını söyleyen Hollandalı teknik direktör, "Çok üzücü bir maç. Çok zor. İlk yarıda iyi oynamadık. Rakip daha iyi başlamadı. Gabriel'i sakatlıktan erken kaybettik. Rafa ile geçişten gol bulup 1-1'i yakaladık. İlk yarının sonunda gol yememeliydik, basit ve yumuşak oldu. Devre arası Felix'i ağrısı nedeniyle aldık. Sonra momentum değişti ve 3'üncü golü yedik. Çok üzgünüz." dedi.

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        "RADİKAL BİR KARAR ALMAYI DÜŞÜNÜYOR MU?"

        "Şu an tabii en iyi anlarımızı yaşamıyoruz. Hepimiz için hayal kırıklığı, benim için de... İyi performans göstermiyorum. Üzücü. Bu anlarda eleştiri olacak. Futbol bu...."

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        "BEŞİKTAŞ'IN OLMASI GEREKEN STANDARTTA DEĞİLDİ"

        "Performans olmadığında ve maç kazanmadığınızda eleştiriler olur. Benim için de zor bir durum. Bunun değiştirmenin tek yolu maç kazanmaktır. Olmazsa, pozitif olmayacaktır. Normalde olması gereken Beşiktaş bu değil. Son haftalardaki süreç, oyuncular üzerinde etkili olmuştur. Benim için direkt bir sebep göstermek zor. İlk yarıdaki oyun, biraz korkaktı. Temposuzdu. Mücadele yoktu. İkinci yarı biraz daha iyiydi ama Beşiktaş'ın olması gereken standartta değildi."

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        "İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

        "Yaşadığım en iyi anları yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü anları yaşadım. Ben pes etmeyen biriyim. Bu durumu değiştirmek için elimden geleni yapacağım."

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