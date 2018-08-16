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"İstihdamımız artıyor, işsiz sayımız azalıyor"

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye'de işsizlik oranının mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7'ye düştüğünü belirterek "İşsizlik rakamlarımız yine tek hanelerde 9,7 olarak gerçekleşmiş oldu. İstihdamımız artıyor, işsiz sayımız azalıyor. Bu yönüyle baktığımız zaman 650 bin artı istihdamı gerçekleştirdik." dedi

16.08.2018 - 12:32 | Güncelleme: AA

Uzunkaya, yaptığı açıklamada, işsizlik rakamlarının bir gerçeği ortaya koyduğunu ve Türkiye olarak işsizlikle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle 2017'de başlanılan Milli İstihdam Seferberliği'nin sonuçlarını vermeye devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl 1,5 milyon istihdam hedefi konulduğunda birçok çevrenin bunu anlamakta, kabullenmekte zorluk çektiğine dikkati çeken Uzunkaya, "Ama biz 2017 yılında 1,5 artı istihdamı gerçekleştirdik. 2017 yılının 14 Aralık tarihinde İstihdam Şurası'nda Cumhurbaşkanımız 2018 yılı için bu hedefi daha da artırarak artı 2 istihdamla, istihdamımızı artırmak ve işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ortaya koydular." diye konuştu.

Uzunkaya, yeni istihdam teşvikleri konusunda hiçbir dönemde olmayan bir gayretin gösterildiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Bütün bu çaba ve çalışmalar TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı verilerinde de kendisini ortaya koymakta. İşsizlik rakamlarımız yine tek hanelerde 9,7 olarak gerçekleşmiş oldu. İstihdamımız artıyor, işsiz sayımız azalıyor. Bu yönüyle baktığımız zaman 650 bin artı istihdamı gerçekleştirdik. Burada özellikle genç istihdamı ve gençlerin işsizlik oranları tüm ülkeler açısından en önemli hususlardan biridir. Genç işsizlik oranımızda da 2 puanlık bir düşüşü sağladık. Kadın istihdamıyla ilgili başarımız neticesinde de burada işsizlik oranlarımızın aşağıya düştüğünü görüyoruz. Ciddi bir sevindirici hususta iş gücüne katılım oranının yükselmesidir. İş gücüne katılım oranımız da yüzde 53,3'e yükselmiştir. Bu Türkiye iş gücü piyasası açısından önemli, sevindirici bir husustur."

"314 BİN KADININ İSTİHDAMI SAĞLANMIŞTIR"

Uzunkaya, istihdam oranlarının da yüzde 47,7'den 48,1'e yükseldiğini hatırlattı.

Türkiye iş gücü piyasası açısından en fazla yoğunlaştıkları alanlardan birinin de kadın istihdamı ve onların iş gücüne katılım oranları olduğunu vurgulayan Uzunkaya, "Kadınların iş gücüne katılım oranında da ciddi bir artışı sağlamak suretiyle 34,4'e çıkardık. Bu dönemde 314 bin kadının istihdamı sağlanmıştır. Bu çok ciddi bir artıştır ama çok çok daha önemlisi ilk defa istihdam oranlarında kadınların istihdamı, 30,1 ile 30 bandını aşmış durumdayız. Bu ülkemiz açısından, geleceğimiz açısından umut vericidir." diye konuştu.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Uzunkaya, bütün bu rakamların Türk milletinin hedefinden, istihdam başarısından, ekonomik büyümesine yönelik çalışmalarından hiçbir gücün alıkoymaya gücünün yetmeyeceğini de gösterdiğini kaydetti.

 

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