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        İnsana yakışır iş için uluslararası standart

        Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı yeni bir projeye imza attı. 'İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi' adlı proje ile, işyerlerinin ulusal mevzuat yanında Uluslararası Çalışma Standartlarına uyumunun artırılması amaçlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 16:53 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:53
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        İşyerlerine küresel çalışma standardı
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        Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, işyerlerinin ulusal mevzuat yanında Uluslararası Çalışma Standartlarına uyumunun artırılması amacıyla “İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi” adlı yeni bir proje başlattı.

        Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA III kapsamında finanse edilen proje bu yılın mart ayında başladı ve 36 ay sürecek. Proje ile öncelikli olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve sosyal paydaşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, rehberlik hizmetlerini güçlendirmek suretiyle insana yakışır iş konusunda farkındalığın artırılarak işyeri uyumunun iyileştirilmesi hedefleniyor.

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        İNSANA YAKIŞIR İŞ

        Bu hedefler doğrultusunda, iş teftişi ve rehberliğin etkinliğini daha ileri seviyeye taşımak üzere Teftiş Başkanlığının teknik kapasitesinin arttırılmasının yanında stratejik uyum ve dijital adaptasyon konularında çalışmalar yürütülecek ve işyerlerinin ulusal mevzuat yanında Uluslararası Çalışma Standartları’na uyumunu artırmak üzere rehberlik faaliyetlerine odaklanılacak. Proje süresince, belirlenecek sektörlerde insana yakışır iş konusunda kurumların, sosyal tarafların, özel sektörün ve kamuoyunun farkındalığının arttırılması amaçlanıyor.

        Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana illerinde yürütülecek 36 aylık proje döneminde ilk olarak Teftiş Başkanlığı ve sosyal tarafların kapasitelerinin geliştirilmesine öncelik verilecek.

        Öncelikle iş teftiş ve rehberliğin rolü ve geleceğine ilişkin bir rapor hazırlanacak, ulusal mevzuatın etkin bir şekilde uygulanmasını ve işyeri uyumunu arttırmak için bir yol haritası geliştirilecek.

        Belirlenecek sektörlerin değer zincirinde işveren ve işçileri hedef alan Rehberlik Eylem Modeli ve Planı kapsamında işyeri ziyaretleri yapılacak ve Uluslararası Çalışma Standartları ve teftiş uygulamalarına ilişkin eğitimlerle ana faydalanıcı, ilgili kurumlar ve sosyal ortakların teknik kapasiteleri artırılacak.

        Ayrıca, rehberlik ve teftiş hizmetlerinin stratejik uyum ve dijital adaptasyonuna yönelik olarak, iş teftiş prosedürlerine uyum sağlayan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Veri Merkezi güçlendirilirken, rehberlik ve denetim faaliyetlerinin takip edilmesi ve ilgili istatistiklerin elde edilmesi için web tabanlı altyapı da iyileştirilecek.

        Projenin ikinci odağı, daha çok işyeri uyumunu iyileştirmek ve ilgili tüm tarafların insana yakışır iş konusunda farkındalığını artırmak üzere, rehberlik hizmetleri olacak. Seçilecek sektörlerde uyum, insana yakışır iş merkezli piyasa sistemleri yaklaşımı ile sosyal ortaklarla istişare içinde, rehberlik yoluyla iyileştirilecek.

        ILO’nun insana yakışır iş alanındaki mevcut kapasitesi kullanılarak kurumların, sosyal tarafların, özel sektörün ve genel olarak kamuoyunun bu alandaki farkındalığı artırılacak. Ayrıca, seçilecek sektörlerin değer zincirinde rehberlik eylem modeli ve planı uygulanırken, kapsamlı paydaş forumunu içeren sektörler arası diyalog mekanizmaları işletilecek.

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        #ILO
        #çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
        #Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
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