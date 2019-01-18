Turizmciler, Türkiye’nin kongre turizminde yeniden eski günlerine dönmesinin yolunu açabilecek bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, THY ve Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) girişimleri, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) gibi kuruluşların da katkılarıyla İtalya’nın en büyük tur operatörlerinden Welcome Travel Spa’nın genel kurul toplantısı ve 20'inci yıl kutlama etkinlikleri İstanbul’a alındı.

Yaklaşık bin üst düzey turizmcinin katılacağı organizasyon Şubat 2019’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili bilgi veren TÜROB Başkan Yardımcısı Müberra Eresin, söz konusu organizasyonun Welcome Travel yetkilileri ile başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Tanıtma Müşavirliği ve THY Roma ofisi tarafından kurulan temaslar neticesinde İstanbul’da gerçekleştirilmesinin gündeme getirildiğini kaydetti.

'İSTANBUL'UN PARLAK GÜNLERİNE DÖNMESİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Welcome Travel Spa’nın İtalya’da 600’den fazla satış ofisi bulunduğunu bildiren Eresin, "Bu etkinlik İstanbul’da son yıllarda gerçekleştirilen en geniş kapsamlı toplantılardan biri olacak. Bin kişilik katılımcı sayısı çok fazla olmayabilir ama kongrenin İstanbul’a alınmış olması stratejik açıdan çok olumlu. Etkinlik İstanbul’un parlak kongre günlerine tekrar dönmesinin öncüsü olabilir. Bu yönüyle sektöre bir moral getirmesini bekliyoruz" diye konuştu.

'İTALYAN PAZARINI CANLANDIRACAK TOPLANTI OCAK SONUNDA'

Ocak ayı sonunda İstanbul’da başka bir çok önemli turizmci grubunun daha ağırlanacağına dikkat çeken Eresin, "İtalya Turizm Federasyonu (FTO) Yönetim Kurulu toplantısını Ocak ayı sonunda İstanbul’da yapma kararı aldı. Toplantıya İtalya’nın en büyük turizm şirketlerinin CEO’ları katılacak. Katılımcı sayısı açısından küçük ancak çok etkili 30 kişi gelecek. Bu da son 2-3 yılda büyük ölçüde kan kaybeden İtalya turizm pazarını yeniden canlandıracak etkide bir toplantı olacak" ifadesini kullandı.

'TURİZM GELİRİ KONGRELER İLE ARTAR'

2019 yılından itibaren Türkiye ve İstanbul'un yeniden uluslararası etkinlerin rotasına girebileceğini kaydeden Müberra Eresin, "Uluslararası bir kongre bugünden yarına alınmıyor. Kongre turizmi, kısa vade değil uzun vadeli planlama gerektiriyor. 2013 yılında ülke bazında Türkiye, dünya sıralamasında 18'inci sırada, şehir bazında ise İstanbul 8'inci sırayı almıştı. Sıralamada eski seviyeye dönmemiz, hiçbir olumsuzluk olmaması durumunda en az 2-3 yıl sürebilir" dedi.

İstanbul'un sadece turizmde değil hemen her alanda Türkiye’nin en büyük markası olduğunu belirten Eresin, "Bu markanın üzerine özenle titrememiz gerekiyor. İstanbul’u yeniden kongre turizminin gözde şehirleri arasına sokacak adımları atıyoruz. Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı. Türkiye’nin turizm gelirlerini artıracak en önemli unsur da bu olacaktır" diye konuştu.