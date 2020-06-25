Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, İtalyan kulüplerinin radarına girdi. Calciomercato’nun haberine göre

Fiorentina, Parma, Verona ve Cagliari, 19 yaşındaki kanat oyuncusunu renklerine katmak için yarışta. Lazio'da geçtiğimiz sezon Yunus için 4 milyon Euro teklif etmiş ancak sarı-kırmızılılar bu teklifi yetersiz bulduğu için bu transfer gerçekleşmemişti.